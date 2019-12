Uscirà il 24 dicembre “Who Knows”, il primo singolo del sassofonista Michele Mazzola

Il 24 dicembre è prevista l’uscita ufficiale sulle migliori piattaforme digitali (I Tunes, Spotify ecc…) di “Who Knows”, il primo singolo musicale del sassofonista Michele Mazzola, poliedrico musicista e compositore Castelbuonese.

Testo e musica sono dell’ autore, mentre l’arrangiamento strumentale è stato curato dal noto compositore Giuseppe Vasapolli. L’adattamento in lingua inglese è di Walter Mogavero e Anita Vitale. Alla ritmica troviamo Antonio Leta ( batteria), Diego Tarantino ( contrabbasso) e Marco Ronca ( piano). La sezione archi è composta da Marco Badami ( violino), Davide Rizzuto ( violino), Salvo D’ Amato ( viola), Paolo Pellegrino ( violoncello). Alle voci, Anita vitale ed Ernesto Marciante completano un organico di altissima caratura artistica.

Il singolo è stato registrato presso “Cantieri 51” (PA) di Riccardo Piparo e Francesco Leo.

“Who Knows” è un brano pop/ jazz. Ho scritto questo testo con l’intento di affrontare il tema dell’ ”indifferenza”. In un mondo dominato dall’odio e dalla guerra, vengono commessi ogni giorno orrendi crimini nell’indifferenza generale. Se un bimbo muore in mare o in guerra non importa a nessuno, ciò che riguardo l’ “altro” non ci tocca più. Così facendo perdiamo noi stessi dimenticando che siamo tutti fratelli e condividiamo lo stesso mondo. Tutto sembra perduto, ma io spero sempre in una rinascita culturale e di valori, una nuova alba in un mondo buio. Da qui il nome “ Who Knows” (Chissà). Perché io voglio ancora sperare che ci sia un futuro”, per tutti noi”.