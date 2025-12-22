Utilizzo della mensa scolastica: il chiarimento del Sindaco all’interrogazione della Costituente

Si pubblica di seguito il riscontro ufficiale del Sindaco di Castelbuono all’interrogazione scritta del 21 novembre 2025 sull’utilizzo dei locali della mensa scolastica per iniziative estranee alla refezione degli alunni, così come trasmesso agli organi istituzionali competenti.

IL SINDACO

Ai Consiglieri del Gruppo di Minoranza

Al Segretario Generale

Al Responsabile del settore dei Servizi Sociali

e.p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Capo Gruppo di Maggioranza

Alla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Castelbuono

Oggetto: Riscontro interrogazione scritta del 21.11.2025, prot. n. 27310, sull’utilizzo dei locali della mensa per iniziative estranee alla refezione scolastica

In riferimento all’interrogazione presentata dai Consiglieri di minoranza riguardante l’utilizzo dei locali della mensa scolastica per iniziative non attinenti alla gestione dei pasti destinati agli alunni delle scuole a tempo prolungato, si rappresenta quanto segue:

L’utilizzo dei locali della mensa per ulteriori attività rispetto alla refezione scolastica è una prassi consolidata da molti anni. Fin dal 1994, periodo in cui il sottoscritto ha iniziato a ricoprire il ruolo di Assessore, le diverse amministrazioni comunali hanno impiegato sia le mense sia il refettorio per iniziative di ospitalità, cene di beneficenza e come supporto logistico ad eventi culturali ed enogastronomici che si svolgono durante l’anno nel nostro paese.

Chi ha memoria ricorderà, ad esempio, le cene di beneficenza organizzate per raccogliere fondi destinati alla realizzazione di pozzi e condotte idriche in Africa, in collaborazione con l’associazione Lvia e con altre realtà del terzo settore e del volontariato.

I locali della mensa sono stati inoltre utilizzati per la preparazione di pranzi o cene destinati ad accogliere delegazioni di altri comuni, enti, istituzioni, università e organismi sovracomunali con cui il Comune intrattiene rapporti di collaborazione. Ciò ha consentito, nel tempo, un significativo risparmio di risorse economiche per le attività di ospitalità istituzionale.

Le cucine sono state utilizzate anche per la preparazione di dolci e prodotti da offrire in occasione di conferenze stampa o presentazioni di eventi culturali in varie località della Sicilia.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei locali, quando la preparazione dei pasti è effettuata dagli stessi operatori che gestiscono la mensa scolastica, essi provvedono alla pulizia e al mantenimento del decoro degli ambienti e delle attrezzature. Quando invece i locali vengono concessi a terzi — ad esempio per il Funghi Fest, Sapori senza Frontiere o altre iniziative — è obbligo degli utilizzatori lasciare gli spazi perfettamente puliti.

Relativamente ai costi del personale, qualora le attività si svolgano durante l’orario ordinario della mensa non vi è alcun onere aggiuntivo. Se invece le preparazioni avvengono in orari o giornate diverse, la cooperativa si è fatta carico dei relativi costi nell’ambito del progetto di coprogettazione e cogestione.

Per quanto concerne l’utilizzo delle derrate alimentari, nella maggior parte dei casi si è fatto ricorso a sponsor; in altre occasioni sono stati acquistati prodotti specifici con fondi dedicati, ingredienti di uso comune, come sale, pepe o aromi, non vengono contabilizzati.

Si ritiene opportuno evidenziare anche in vista della pubblicazione della presente risposta sugli organi di informazione, che l’orientamento dell’Amministrazione è sempre stato quello di favorire ospitalità, servizi e iniziative di solidarietà senza gravare sul bilancio comunale, operando nella logica del buon padre di famiglia.

Abbiamo agito nell’interesse della comunità, offrendo un servizio che contribuisce a dare un’immagine organizzata e accogliente del nostro Comune, favorendo relazioni e buone pratiche che oggi rendono Castelbuono una realtà apprezzata nel panorama politico-amministrativo non solo siciliano.

Augurandoci di avere fornito i chiarimenti richiesti, si porgono cordiali saluti e si coglie l’occasione per formulare i migliori auguri di buone feste.

Cordiali saluti

Il Sindaco

F.to Sig. Mario Cicero