V Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo” – sabato 14 e domenica 15 giugno a San Mauro Castelverde

San Mauro Castelverde – San Mauro Castelverde si prepara ad accogliere la quinta edizione del Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo”, in programma il 14 e 15 giugno 2025. Un evento che coniuga arte, cultura, sport e memoria in uno dei borghi più suggestivi delle Madonie.

La giornata di sabato 14 giugno si apre alle ore 10:00 con la cerimonia inaugurale presso la casa del poeta Paolo Prestigiacomo, figura a cui il festival è dedicato. A seguire, alle 10:30, il centro del paese si animerà con le Mini-Olimpiadi, organizzate dall’ASD Polisportiva San Mauro Castelverde, che coinvolgeranno giovani e famiglie in un clima di festa e partecipazione.

Nel pomeriggio, alle 16:30 presso il Salone Badia, si terrà un momento di commemorazione dal titolo “In ricordo di Paolo Polizzotto”, per celebrare un’altra importante figura del territorio.

Alle 18:30 in Largo Badia andrà in scena il suggestivo “Processo Letterario”, che vedrà protagonista Gianluca Furnari, vincitore della categoria Under 35 del Premio Paolo Prestigiacomo. Con lui, parteciperanno all’evento, Mario Cavallaro, Rossella Pretto, Andrea Accardi, Patrizia Lionti, Giuseppe Condorelli e Laura di Corcia.

La serata si sposterà al Teatro Comunale, con due appuntamenti imperdibili: ore 21:00: “Da Atene a San Mauro… Gli Eroi Olimpici”, spettacolo sportivo e narrativo a cura dell’ASD Polisportiva; ore 21:30: “Corti d’Autore – Immaginare la Sicilia”, una rassegna cinematografica curata da Beppe Manno.

La giornata si concluderà con un momento di convivialità: alle 23:30 presso l’Antico Bar del Corso cornetti caldi per tutti assieme a Maurizio Gagliardo.

L’indomani, il Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo” continuerà con un ricco programma domenicale che unisce il fascino della natura, la suggestione della poesia e le tradizioni del territorio.

La mattinata di domenica 15 giugno si apre alle ore 10:00 con due iniziative all’aria aperta: una Passeggiata a Cavallo, organizzata dall’Associazione Equitrekking San Mauro, con otto uscite gratuite della durata di un’ora. È richiesta la prenotazione al numero +39 350 0828335. Una Passeggiata Naturalistica di circa due ore, a cura di ASD Madonie Outdoor, con partenza equipaggiati da trekking. Anche in questo caso, la prenotazione è obbligatoria al numero +39 339 7944071.

Il pomeriggio entra nel vivo alle ore 17:00 con “Poesia in Movimento”, una suggestiva sfilata equestre che animerà Corso Umberto grazie all’Associazione I Cavalieri di San Mauro.

Alle 18:30 in Largo Badia, torna l’appuntamento con il “Processo Letterario”, questa volta con Giancarlo Pontiggia, vincitore della categoria Assoluto della XII edizione del Premio Paolo Prestigiacomo. Con lui, una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Mario Cavallaro, Rossella Pretto, Nina Nocera, Patrizia Lionti, Vincenzo Pinello e Laura di Corcia.

A chiudere in bellezza la due giorni di festival sarà, alle 21:30 in Piazza Municipio, il Concerto della Banda Musicale di San Mauro Castelverde, a cura dell’Associazione Culturale e Musicale “L’Eremo”: un momento di condivisione collettiva che suggellerà un’edizione ricca di emozioni e partecipazione.

Durante entrambe le giornate del festival sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite del borgo, in partenza alle ore 10:00, 12:00, 16:00 e 18:00, prenotando al numero +39 3397944071.

Il Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo” si conferma così un appuntamento centrale nel panorama culturale madonita, capace di unire diverse forme espressive e valorizzare il patrimonio umano e paesaggistico di San Mauro Castelverde. Una occasione unica per riscoprire la bellezza dei piccoli centri siciliani attraverso la poesia, la cultura e le tradizioni locali.