Vaccinazioni Domiciliari, il pensiero di Padre Antonino Di Giorgi

Castelbuono 23/12/21 – L’Asp di Palermo prosegue senza sosta, anche nelle giornate che avvicinano le festività natalizie la vaccinazione di prossimità a domicilio.

Con i casi coronavirus in continuo incremento sono state diverse le dosi booster somministrate dagli operatori dell’Azienda Sanitaria Provinciale del capoluogo nei domicili di Castelbuono.

I fruitori di questo servizio sono le persone con gravi difficoltà a deambulare che hanno già precedentemente prenotato presso il poliambulatorio di S. Antonino.

Anche Padre Antonino Di Giorgi storico arciprete Castelbuonese quasi centenario ha potuto usufruire di questo servizio.

Il reverendo ha avuto un pensiero speciale per le case di riposo operanti a Castelbuono visti gli spiacevoli fatti recenti e per tutti gli operatori sanitari o amministrativi impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia.

Con l’auspicio che in un periodo come questo nessuno venga lasciato indietro.