Vasto incendio tra i territori di Gratteri e Cefalù

Nelle prime ore di questa notte, un devastante incendio ha preso piede nel territorio di Gratteri, più esattamente al di sotto della zona Pianetti. Le fiamme, spinte da un forte vento di Scirocco, si sono propagate rapidamente, minacciando anche il territorio di Cefalù. L’aggiornamento è stato comunicato a mezzo social dal sindaco di Cefalù Daniele Tumminello e dall’assessore Lapunzina.

La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di altri focolai di vasta proporzione in diverse zone della provincia di Palermo, tra cui la stessa città capoluogo.

Sul posto le forze dell’ordine, tra cui Carabinieri, Polizia e Corpo Forestale, i quali lavorano congiuntamente con i membri del gruppo di Protezione Civile “Giubbe d’Italia” e il personale della forestale di Lascari, forestale di Collesano e Vigili del Fuoco. La collaborazione e il coordinamento in questa fase sono essenziali per affrontare questa crisi in corso e limitarne i danni, ci sono infatti difficoltà di spegnimento a causa del forte vento e della difficile accessibilità dei luoghi.