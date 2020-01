Vendita a trattativa privata, all’asta 37 automezzi della Società Ecologia e Ambiente

Sono 37 gli automezzi di vario tipo del parco macchine della Società Ecologia e Ambiente che sono stati messi all’asta. La Società infatti dal 01/12/2019 ha cessato qualsiasi attività di gestione, quindi tenuto conto delle indicazioni del Liquidatore Ecologia e Ambiente SpA, provvederà all’alienazione, mediante trattativa privata, dei mezzi sottoelencati in basso.

I mezzi saranno posti in vendita “visti e piaciuti”, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene (riparazioni, revisioni e quant’altro) esonerando Ecologia e Ambiente SpA in Liquidazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta.

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto/i di vendita e di ogni altro documento derivante e conseguente, saranno a totale carico dell’acquirente.

Il costo relativo al passaggio di proprietà è posto a carico dell’assegnatario.

Ecologia e Ambiente SpA in Liquidazione provvederà ad espletare tutte le formalità necessarie al passaggio di proprietà previo versamento da parte dell’assegnatario della somma necessaria a tale incombenza i cui costi saranno successivamente quantificati a seguito dell’assegnazione.

E’ altresì obbligo dell’acquirente la rimozione di tutte scritte istituzionali riconducibili all’Ente o società dell’Ente.

I mezzi possono essere visionati, presso i siti in cui si trovano, fino ad un giorno prima della scadenza della presentazione delle domande, dalle ore 9,00 alle 12,00, dal Lunedì al Venerdì, previo accordo telefonico, con l’ing. Dario Italiano al n. 340 4866174 presso la sede della Società, Via Falcone e Borsellino, 100/d, Termini Imerese. Tutti i dettagli nel pdf allegato in basso.

