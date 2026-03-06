Venerdì 13 marzo raccolta di sangue a Castelbuono organizzata dall’Avis e dal Centro trasfusionale di Cefalù

La sezione Avis di Castelbuono, in prima linea per la promozione della cultura del dono, annuncia una nuova giornata dedicata alla raccolta di sangue. L’iniziativa, organizzata in stretta collaborazione con il Centro Trasfusionale di Cefalù (operante presso la Fondazione Giglio), si terrà venerdì 13 marzo nella suggestiva cornice di piazza San Francesco.

L’autoemoteca stazionerà in piazza dalle ore 9:00 alle ore 13:00, pronta ad accogliere i donatori abituali e tutti i cittadini che desiderano compiere questo fondamentale atto di solidarietà.

Perché donare?

La donazione è un atto sicuro, gratuito e fondamentale per garantire l’autosufficienza ematica del nostro territorio. Ogni sacca di sangue raccolta (circa 450 mL) può contribuire a salvare fino a tre vite. Inoltre, per il donatore rappresenta un’occasione per monitorare il proprio stato di salute attraverso gli esami clinici di routine effettuati su ogni prelievo.

Requisiti per la donazione:

Età compresa tra 18 e 65 anni.

Peso corporeo superiore ai 50 kg.

Buono stato di salute generale.

Presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Si consiglia di presentarsi a digiuno.

Per le prenotazioni rivolgersi al presidente della sezione Avis di Castelbuono Antonio Bonomo al seguente numero: 338/9664009.

“Donare il sangue è un dovere civico e un gesto di straordinaria generosità. Invitiamo tutta la cittadinanza di Castelbuono a rispondere con il consueto calore e altruismo”