Venerdì 18 novembre Michele Piccione in concerto a Spazioscena

Ascolta l'articolo

“Sound(E)scapes”

Voci, suoni e strumenti che disegnano paesaggi sonori



Un progetto solista del polistrumentista Michele Piccione in cui, attraverso l’uso di una LoopStation, che permette di costruire un arrangiamento in real time, e di diversi strumenti musicali provenienti da varie parti del mondo, crea veri e propri paesaggi sonori che trasportano lo spettatore in lungo e il largo per l’Europa e il Mediterraneo. Ciascun brano racconterà di popoli e società, diversi tra loro ma con inattesi punti in comune.

Un viaggio musicale che condurrà lo spettatore alla scoperta di varie culture e delle musiche e degli strumenti musicali da esse prodotte.

VENERDI’ 18 NOVEMBRE dalle ore 20:00

Inizio concerto ore 21:30

Ass. culturale Spazioscena

Via Abruzzo, 10 Castelbuono (PA)

Contributo associativo alla serata € 10 con drink di benvenuto

Ricorda che per partecipare alle iniziative di Spazioscena è necessario associarsi compilando il modulo di richiesta qui e riceverai gratuitamente la tua tessera 2022 in formato digitale.