Venerdì 28 novembre, la musica sarà ancora protagonista a Spazioscena!

Tocca la seconda tappa RISING SOUNDS, la rassegna di quattro concerti dedicata ad artisti emergenti del panorama musicale italiano, organizzata in collaborazione con l’associazione Glenn Gould, organizzatrice del festival Ypsigrock.

Dopo il debutto con fluente, il secondo appuntamento sarà con Simone Matteuzzi, una delle voci più raffinate e sorprendenti della nuova scena cantautorale italiana.

Classe 2001, nato nella provincia milanese, Matteuzzi scrive canzoni che sfuggono alle etichette: piccoli mondi sonori dove jazz, pop, elettronica e poesia si incontrano e si confondono, tra ironia febbrile, malinconia e intuizioni luminose.

Il suo disco d’esordio “Invito per colazione” (2024) – accolto da Rumore, Rockit e Il Sole 24 Ore come una delle uscite più originali dell’anno – lo ha consacrato come uno degli autori italiani più interessanti della nuova generazione, capace di evocare Lucio Dalla e Beck in un equilibrio tutto personale.

Dopo i palchi di MI AMI, Linecheck e Santeria, Simone Matteuzzi arriva a Castelbuono, per una serata intima e magnetica, un concerto in bilico tra improvvisazione e cura, dove la canzone si fa spazio di libertà e invenzione.

Come già raccontato in occasione del primo concerto, per questa rassegna lo spazio avrà un’atmosfera un po’ diversa dal solito: apriremo già dalle 19:30 con un dj set di apertura, che venerdì sarà a cura di Diva Futura, e il bar attivo per chi vorrà fare un aperitivo insieme.

Il concerto, che per le sue peculiarità sarà fruibile in piedi, inizierà alle 21:30 e sarà seguito da un ultimo set musicale per continuare a stare insieme.

🌀 TICKETS 🌀

▪ Intero: 10€

▪ Ridotto bambini (6–12 anni): 5€

🎟 Biglietti disponibili su DICE

Stiamo anche aggiornando l’elenco dei soci di Spazioscena: l’iscrizione è gratuita e puoi farla qui ➝ Tesseramento Spazioscena

Vi ricordiamo che da gennaio ripartiremo anche con il Teatro ed altre attività!

Vi aspettiamo! 🌻