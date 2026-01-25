Vertical School, le Madonie laboratorio nazionale di innovazione educativa tra geologia, comunità e scuola

Nel Madonie Unesco Global Geopark, la montagna siciliana si afferma come infrastruttura culturale e scientifica di primo piano, capace di ospitare e generare un’esperienza nazionale di innovazione educativa rivolta a docenti, formatori e dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia. È qui che prende forma Vertical School, una residenza formativa che a Gangi e nell’intero comprensorio madonita propone un modello di apprendimento immersivo, in cui il territorio non è sfondo ma dispositivo pedagogico attivo.

Pensata per esperti dell’educazione e delle scienze della Terra, Vertical School sperimenta un approccio integrato che intreccia geologia, paesaggio, comunità e didattica, restituendo alla montagna il suo valore di sistema complesso, capace di produrre competenze, relazioni e nuove visioni formative. Le Madonie diventano così un campo di osservazione privilegiato, dove le stratificazioni geologiche dialogano con quelle culturali e sociali, offrendo chiavi di lettura interdisciplinari.

L’esperienza si sviluppa come percorso diffuso, coinvolgendo, oltre a Gangi, anche Petralia Sottana, Castelbuono e Geraci Siculo, in stretta collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie. Il programma alterna sessioni di lavoro teorico a esplorazioni dirette del territorio, favorendo un dialogo continuo tra discipline, esperienze e pratiche educative.

In questo quadro si inserisce la visita odierna alla Sezione Geologica “Madonie Unesco Global Geopark Giuseppe Torre”, accolta dal Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, e dal Sindaco di Petralia Sottana, Pietro Polito. Guide d’eccezione i geologi Alessandro e Fabio Torre, figli di Giuseppe Torre, cui è dedicato il museo: un luogo che custodisce non solo una preziosa eredità scientifica, ma anche un profondo legame affettivo e conoscitivo con il territorio.

Parole di apprezzamento sono state espresse dal Presidente Ferrarello. “Le Madonie, dice, non sono soltanto un patrimonio naturale straordinario, ma un grande libro aperto di scienza, storia e futuro. Iniziative come Vertical School dimostrano che il territorio, se abitato con intelligenza e passione, diventa uno strumento educativo potentissimo. È questo il senso più profondo del nostro impegno come Parco: far conoscere per far amare, e far amare per costruire comunità più forti e responsabili”.

Le Madonie si confermano così laboratorio avanzato di sperimentazione, dove educazione, geologia e comunità si intrecciano in una visione unitaria. Un contesto in cui la montagna torna a essere spazio generativo di conoscenza, capace di orientare la scuola verso forme nuove e consapevoli di apprendimento, radicate nei territori e aperte al futuro.