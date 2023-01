Via libera al processo di beatificazione dell’esorcista palermitano Matteo La Grua

[gds.it] – Via libera al processo di beatificazione di padre Matteo La Grua. La Conferenza episcopale siciliana ha infatti dato parere favorevole alla proposta dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. “La Grua è stato sacerdote, esorcista e uno tra i fondatori del Rinnovamento nello Spirito Santo ed è stato anche vicario per vita consacrata, docente e impegnato nel Tribunale ecclesiastico. Eppure lo sguardo della Chiesa – ha spiegato Lorefice – è rivolto più che a quanto ha fatto al come lo ha fatto: al suo aver vissuto e annunciato con preparazione e responsabilità, con umiltà e gioia un Vangelo che salva l’uomo integralmente. È stato uomo di ascolto, di accoglienza, di guarigione della persona nella sua pienezza di corpo e di spirito».

Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, commenta: «Pochi come lui, nel mondo hanno instancabilmente e miracolosamente lavorato perché la gloria di Dio non venisse offuscata e potesse risplendere nelle carni martoriate dal peccato, dall’errore, dall’indifferenza, dall’insondabile mistero della sofferenza e del male. “Dinanzi a noi giace un santo, che la storia presto venererà come un santo”. Con queste parole esordii, 11 anni fa, presso la cattedrale di Palermo, nel commiato esequiale a padre Matteo La Grua, francescano conventuale che lasciava questa terra dopo avere vissuto praticamente un secolo intero».

La decisione dei vescovi di Sicilia di dare il via libera alla causa di beatificazione di fra’ Gregorio, questo è il nome ufficiale di padre Matteo, come ha spiegato il quotidiano di ispirazione cattolica, è arrivata in concomitanza con avvenimenti particolari: a pochi giorni dall’undicesimo anniversario della sua nascita al cielo e nel giorno in cui la Sicilia e la sua Chiesa piangono Biagio Conte.

Chi era padre Matteo La Grua

Padre Matteo La Grua, nato a Castelbuono nel 1914 e diventato sacerdote nel 1937, è stato frate minore conventuale, vicario episcopale per la vita religiosa, componente del tribunale della Sacra Rota, docente di Teologia in ascetica e mistica nel collegio dell’Ordine francescano e nel seminario arcivescovile di Palermo. È morto il 15 gennaio 2012.

Il 10 ottobre 1975 ottenne il mandato dal cardinale Salvatore Pappalardo di guidare il popolo carismatico palermitano. Fu anche autore di tante pubblicazioni.