Viaggiu dulurusu: a Castelbuono la Novena di Natale 2025 tra fede e tradizione

Castelbuono rinnova anche quest’anno una delle tradizioni religiose più sentite e partecipate: la Novena di Natale 2025, in programma dal 16 al 24 dicembre, un percorso spirituale che accompagnerà la comunità verso la celebrazione della nascita di Gesù.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Lorimest con il patrocinio del Comune di Castelbuono, propone il suggestivo “Viaggiu dulurusu”, un calendario di appuntamenti dedicati alle laude, che si svolgeranno ogni sera alle ore 19:45 in diversi luoghi simbolici del paese, tra chiese, cappelle ed edicole votive Novena 2025.

Il cammino della Novena prenderà avvio martedì 16 dicembre presso l’Edicola Votiva di via Benedettini, per poi proseguire mercoledì 17 nella Chiesa dell’Itria e giovedì 18 dicembre al Monastero – Chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Venerdì 19 dicembre l’appuntamento sarà all’Oratorio Maria SS. del Rosario, mentre sabato 20 la comunità si ritroverà all’Edicola Votiva di Piazza Margherita.

La domenica, 21 dicembre, la Novena farà tappa nella Chiesa di Sant’Antonino, per poi continuare lunedì 22 dicembre presso la Cappella Palatina di Sant’Anna, all’interno del Castello.

Gli ultimi due incontri si terranno martedì 23 dicembre all’Edicola Votiva di via A. Ventimiglia e mercoledì 24 dicembre all’Edicola Votiva di via Collegio Maria, alla vigilia del Natale.