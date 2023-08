VIII Edizione del Reading di Poesie

Emozionante, suggestiva, impeccabile, sotto il profilo organizzativo dell’Associazione Padre Lorenzo Marzullo, magica la serata trascorsa all’interno del chiostro di San Francesco in cui si è svolta l’ottava edizione del Reading di Poesie in ricordo di Padre Lorenzo Marzullo, la cui presenza si palpava nella grande caratura dei versi poetici declamati con altrettanta umiltà umana, all’insegna dei “Colori dell’Amore” tema della manifestazione di quest’anno e filo conduttore del caro Lorenzo che ne ha plasmato l’intero arco della sua vita.

un grande abbraccio all’interno di una favolosa location tra un pubblico attento e silenzioso e la poesia, i cui versi fluivano come polvere argentata di stelle suscitando emozioni e palpitazioni che essa e tutta l’arte, sonora, musicale e visiva è in grado di donare.

Facevano da eco, carambolando all’interno degli archi del chiostro carichi di storia, le note canore e musicali, intramezzando le recite dei poeti, di bravi artisti locali: Elena e Andrea Di Liberti, Maria Antonietta Campo, Carola Capuana e “Dulcis in fundo” ma non ultimi il complesso musicale e canoro ” Troppu Wery Well”.

Una nota di elogio va, anche, alla presentatrice della serata Maria Concetta Sapienza, brava, che nel suo laconico discorso iniziale ha colto la vera essenza di quello che è stato e rimane ad essere in nostro caro Padre Lorenzo suscitando, in me e credo in tutti, una profonda emozione facendo brillare gli occhi rivolti verso una stella luminosa che dall’alto ci sorrideva.

Un grazie sincero e accorato a tutto il pubblico, all’Associazione Padre Lorenzo Marzullo, agli sponsor della serata Nicola Failla, i Fratelli Fiasconaro, Biscottificio Tumminello e Le Delizie di Gulino.

Arrivederci al prossimo anno. Grazie.

Gino Collesano