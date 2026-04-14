Vincenzo Campo alla 24 Ore Internazionale di Jesolo con il team Digimax
Il pilota di karting Vincenzo Campo sarà protagonista il 18 e 19 aprile 2026 alla 24 Ore Internazionale della Pista Azzurra di Jesolo (VE), una delle gare endurance più prestigiose del circuito “WEK World Endurance Karting”.
Campo correrà con il Digimax Racing Team, formazione veneta della famiglia Dominato, in un equipaggio composto da otto piloti: Alberto e Jacopo Dominato, Marco Borgato, Antonio Bellucco, Camillo La Barbera, Fabio Chinello, Damiano Rossato e lo stesso Campo.
La competizione sarà trasmessa in diretta su YouTube nei seguenti orari:
- Sabato 18 aprile 2026: dalle 11:30 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 19:00
- Domenica 19 aprile 2026: dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 11:30 alle 14:00
A sostenere il pilota in questa importante esperienza sono il Comune di Castelbuono e la scuderia ASD Armanno Corse.
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