Vincenzo Campo dedica una lettera al prof. Ninni Vaccarella recentemente scomparso

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il pilota castelbuonese Vincenzo Campo dedica al prof. Ninni Vaccarella scomparso recentemente. In occasione della prossima gara di Lonato per la “Nations Cup kfa 100cc” il pilota castelbuonese si presenterà al via con un omaggio ricordo del grande pilota pilota scomparso.

“Carissimo amatissimo Prof. Vaccarella, mi piange il cuore a sapere che da oggi non ci sarai più. Abbiamo vissuto ben 20 anni di frequenza con amicizia in ogni evento motoristico da Collesano a Palermo, tutte le volte che mi vedevi mi dicevi con una stretta di mano, una stretta sincera guardandomi negli occhi: “da Castelbuono che mi dici di bello?” I Suoi racconti in ogni momento di relax resteranno sempre nel mio cuore, i suoi auguri e i complimenti per i risultati alle gare non dimenticherò mai… come le consegne di premi ricevuti dalle tue mani, ciò mi riempiva di orgoglio

Non ti dimentico quando mi hai fatto conoscere Ickx , Merzario, Forghieri quando a Collesano hanno realizzato un evento per i 100anni della Targa Florio. Mando un abbraccio al mio carissimo amico Giovanni che fino all’ultimo mi dava tue notizie, proteggilo che ha un grande amore per te.

Riposa in pace mio grande Campione, grande Uomo di corse che mi hai fatto sempre più innamorare di questo sport. Mi mancherai tanto e adesso la mia vita sportiva mi cambia al punto vista emotivo. Come tutti gli sportivi siciliani dobbiamo avere grande forza.

Vincenzo Campo.”