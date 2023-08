Vincenzo Campo In Gara all’Euro Grand Prix 2023 in Danimarca

Vincenzo Campo parteciperà alla prestigiosa competizione internazionale Euro Grand Prix 2023, che si terrà in Danimarca. Il pilota di kart di Castelbuono, dopo essersi guadagnato il quinto posto nella classifica del Campionato Italiano Aci Karting, si prepara ora per l’evento che avrà luogo nei giorni 24, 25 e 26 agosto 2023 sulla pista di Vojens. Questa gara internazionale, denominata “Euro Grand Prix 2023 by CRK100cc”, riveste un’importanza notevole nell’ambito delle competizioni 100cc.

L’evento assume un significato particolare in quanto celebra il 60º anniversario dell’inaugurazione della pista internazionale di Vojens, che nel corso degli anni ha ospitato una serie di gare di rilievo a livello nazionale e internazionale.

In questa sfida, Vincenzo Campo si unirà a Sandro Marra come uno dei due soli piloti italiani a partecipare, affrontando una concorrenza agguerrita composta da piloti danesi e da altre parti del nord Europa.

Il pilota di Castelbuono prenderà parte alla categoria di punta, Pre2000, dimostrando di essere uno dei migliori piloti in Europa. Egli è costantemente supportato dal team Maccaferri Racing, noto per l’utilizzo di materiali PCR di alta qualità.