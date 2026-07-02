Vincenzo Campo torna in pista: il pilota castelbuonese al via del Campionato Italiano ACI Sport Karting

Dopo quasi un anno di assenza dalle competizioni, il pilota castelbuonese Vincenzo Campo torna al volante di un kart da competizione per prendere parte al Campionato Italiano ACI Sport Karting 100cc Legend, in programma questo fine settimana sul circuito di Lonato del Garda (Brescia).

L’ultima apparizione agonistica di Campo risale infatti a quasi dodici mesi fa, in occasione dell’European Grand Prix 2025 disputato a Vojens, in Danimarca, dove concluse la manifestazione con un ottimo 9° posto, unico rappresentante italiano in gara. Al termine di quell’esperienza aveva deciso di interrompere momentaneamente la propria attività nella categoria 100cc.

Adesso il ritorno in pista coincide con uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione nazionale. Il programma del Campionato Italiano prevede venerdì le prove libere e le verifiche tecniche, mentre sabato si svolgeranno le manche decisive e la finale in notturna, che promette spettacolo ed emozioni.

Per questa nuova sfida Vincenzo Campo sarà nuovamente affiancato dal Maccaferri Racing Team, che schiererà complessivamente quattro piloti. Il pilota castelbuonese potrà inoltre contare sul sostegno della Scuderia Armanno Corse e del Comune di Castelbuono, che hanno supportato la trasferta verso il circuito bresciano.