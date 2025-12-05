Conferenza – laboratorio. A cura di Franco Toscano sabato 6 dicembre 2025, ore 17.00 Sala M. Morici

Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, Castelbuono Evento gratuito

Prosegue Foliage, la programmazione autunnale del Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” dedicata alle narrazioni scientifiche e culturali che attraversano il territorio madonita.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre, alle ore 17.00, con la conferenza-laboratorio “Vita a sei zampe: il mondo straordinario degli insetti”, a cura di Franco Toscano.

L’incontro offrirà al pubblico un affresco chiaro e coinvolgente sul ruolo degli insetti negli ecosistemi, raccontandone adattamenti, comportamenti e relazioni spesso sconosciuti ma fondamentali per comprendere la biodiversità delle Madonie e non solo. Dalle forme di agricoltura delle formiche ai sorprendenti meccanismi difensivi di alcune specie, fino ai complessi cicli di vita che segnano i ritmi della natura: un viaggio scientifico pensato per tutte le età.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di valorizzazione e divulgazione naturalistica portato avanti dal Museo, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai temi della ricerca, della sostenibilità e della conservazione ambientale.