Vittoria Coppa Italia ed Eccellenza. La Supergiovane nella storia

(Riceviamo e pubblichiamo)

Nessuno ci aveva scommesso niente. Noi sì.

Già 10 anni fa, quando la Supergiovane debutta in 3° categoria, ci avevano battezzato come una meteora. Un esperimento passeggero.

Ma la storia oggi ci consegna una favola. L’anno scorso ci salvavamo ai PlayOFF.

Quella vittoria salvezza ha creato un legame fortissimo e genuino fra i giocatori e con i tifosi.

In fondo è così. Le più grandi storie nascono dalla sofferenza per poi esplodere in pura gioia.

Alla fine, anche se ci vuole un po’, TUTTO TORNA!

Il legame più forte è quello che si è reato fra un gruppo di dirigenti fatto di stima e amicizia. Motori immobili e indomabili di questa pagina di storia del calcio castelbuonese.

Dentro questa favola ci sono tante favole. Quella di una squadra dall’anima castelbuonese, fatta per grande maggioranza di castelbuonesi. Mister compreso.

“Castelbuonesi” sono per noi anche tutti i giocatori, che hanno sposato la causa dei “Cinghiali” e, che pur venendo da fuori per noi ormai sono parte di questa grande famiglia.

Il nostro più grande orgoglio è quello di aver regalato a tutti gli amanti del calcio castelbuonese una storia da tramandare a futura memoria.

Nell’anno della qualificazione in Eccellenza e della storica vittoria della Coppa Italia, la nostra casa, il “Luigi Failla”, tornerà a splendere con un manto verde.

Tutto torna.

Per questa impresa leggendaria dobbiamo ringraziare tutti coloro che in questi anni ci sono stati vicini. Gli sponsor, i tecnici, staff, dirigenti, tifosi, amici e soprattutto le nostre famiglie.

Il 14 maggio 2023 è una data che si aggiunge alla storia collettiva del Calcio Castelbuonese insieme agli prestigiosi traguardi raggiunti da tutte le altre compagini calcistiche.

La nostra è una storia che include. Che rispetta. Che unisce. Che emoziona.

Il paese si è stretto attorno a noi dandoci la forza per ottenere questo grande risultato.

Non abbiamo più parole. Abbiamo versato anche qualche lacrima, di gioia. Di profonda e incontenibile gioia.

Adesso guardiamo al futuro. Con il cuore pieno di speranza vi dedichiamo il nostro grazie.

GRAZIE CASTELBUONO FORZA #CASTELBUONO