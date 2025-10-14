“Vivere l’Etica: Spazio libero – l’Orgoglio Queer” apre il nuovo ciclo di incontri della Consulta Giovanile di Castelbuono
La Consulta giovanile è lieta di invitarVi all’incontro “VIVERE L’ETICA: Spazio libero: l’Orgoglio Queer”, che si terrà giorno 17 ottobre 2025, alle ore 17:30, presso il Bar del Parco delle Rimembranze di Castelbuono.
Ritorna un nuovo ciclo di incontri di Vivere l’Etica, e il primo appuntamento sarà dedicato alla comunità LGBTQIA+, con una particolare attenzione verso l’Amore libero.
L’incontro sarà strutturato secondo il solito format di una chiacchierata informale, per creare una comfort zone volta a favorire un dialogo aperto e un confronto sereno.
A intervenire rispondendo alle nostre domande sarà la Dott.ssa Sibilla Giangreco, sessuologa e psicoterapeuta, con la partecipazione dell’associazione Palermo Pride.
Per gli studenti liceali, partecipando ad almeno tre incontri del nuovo ciclo, sarà possibile ottenere un attestato di partecipazione spendibile ai fini dell’ottenimento di
crediti formativi.
Non mancate!
La Consulta giovanile di Castelbuono
