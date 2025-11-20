Voci di donne per il 23 novembre

“Alle ragazze dalle labbra rosa e dal piede leggero, a tutte quelle come me, che non sono più ragazze ma credono che esista ancora un posto per provare ad esserlo, che ridono spostando il capo ed accendendo gli occhi, che hanno ancora un sasso stretto dentro al pugno da lanciare, che aspettano una sfida e una scommessa ancora da vincere” (Karen Blixen)

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Stefania Sperandeo, in collaborazione con il gruppo di teatro TEATRIBU’ e il patrocinio del Comune di Castelbuono, propone un reading di storie di femminicidio, il cui progetto artistico prevede interventi teatrali, letture di racconti ispirati a storie vere e immagini dal titolo: Voci di Donne – Alle ragazze dalle labbra rosa e dal piede leggero.

I racconti saranno letti da un gruppo di donne, in rappresentanza della società castelbuonese, e recitati da attrici del luogo, mentre una serie di immagini della fotografa Nina Kalinova faranno da cornice al progetto artistico che vede la regia di Stefania Sperandeo.

La finalità della performance è tener viva la memoria su ogni sorta di vessazione a cui la figura femminile continua ad essere sottoposta, a prescindere dal livello sociale di appartenenza e dal grado di emancipazione, con l‘intento di suscitare reazioni sempre più consapevoli ad un dis-valore della società che non riconosce ancora l’uguaglianza di genere.

Vi aspettiamo il 23 novembre 2025 alle 18.30 presso l’Auditorium Crucis, ex Centro Sud, a Castelbuono

Evento gratuito