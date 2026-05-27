Volley Campus Summer 2026: sport e divertimento per i più piccoli

Il Tennis Club Castelbuono ospiterà il Volley Campus Summer 2026, un’iniziativa dedicata a bambini e bambine dai 6 anni in su. Il campus nasce con l’obiettivo di offrire un’estate all’insegna dello sport, della crescita personale e della socializzazione attraverso la pallavolo.

Le attività saranno guidate da un istruttore FIPAV qualificato e permetteranno ai partecipanti di avvicinarsi al volley in un ambiente sano, dinamico e divertente. Tra giochi, allenamenti e momenti di condivisione, i bambini potranno sviluppare spirito di squadra, amicizia e passione per lo sport.

Per informazioni e iscrizioni è disponibile il numero 329 4481777.