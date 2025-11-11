Vota Ypsigrock Festival ai European Festival Awards 2025

C’è tempo fino al 20 novembre 2025 per partecipare al voto pubblico dei European Festival Awards. Ypsigrock Festival è candidato nella categoria Best Small Festival e ha bisogno del nostro sostegno per scalare le classifiche europee.

Votare è semplice: clicca sul pulsante qui sotto, seleziona la categoria Best Small Festival e scegli Ypsigrock come festival preferito. Ogni voto conta per far brillare il festival nel panorama europeo.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale: www.europeanfestivalawards.org