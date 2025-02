“Welcome to the White Lodge”: Ypsigrock rende omaggio a Twin Peaks e David Lynch a Ponte Secco

Il 24 febbraio per gli appassionati di serie TV è un giorno speciale, coincidendo nel giorno in cui il genio di David Lynch decise di dare inizio ai fatti e al mito di Twin Peaks.

Esattamente un anno fa l’associazione Glenn Gould decise di celebrare le tante coincidenze che Castelbuono e Twin Peaks hanno in comune a partire, appunto, dai pizzi Gemelli.

Qualcuno di noi l’avrà notato, infatti l’associazione Glenn Gould ha ricreato una copia in negativo dell’iconico cartello di ingresso della città di Twin Peaks, posizionandolo a Ponte Secco, punto di partenza e di arrivo delle navette per il camping di san Focà durante Ypsigrock.

Ecco il messaggio con cui Ypsigrock spiega e disvela al proprio pubblico il significato dell’installazione e dove essa è posizionata, ulteriore omaggio al maestro David Lynch recentemente scomparso.

Per chi conosce Castelbuono a fondo, l’assonanza con Twin Peaks è un’eco familiare. Per tutti gli altri, è arrivato il momento di raccontare questa storia.

Esattamente un anno fa abbiamo lasciato qui un indizio, un messaggio sfocato nel tempo, un’immagine in negativo. Oggi, dopo un giro di rivoluzione della Terra, torniamo qui, nel momento più iconico del capolavoro lynchiano: il 24 febbraio, alle 11:30, orario in cui l’agente Cooper entra per la prima volta a Twin Peaks.

Ma forse era già qui.

Dopo la messa in onda della serie che ha riscritto le regole della televisione, c’era chi, tra gli appassionati di Lynch che orbitavano intorno alle Madonie, aveva già colto una coincidenza impossibile da ignorare: le due montagne che sovrastano Castelbuono, chiamate da sempre Pizzi Gemelli, appaiono come un riflesso geografico di Twin Peaks. Non solo l’incredibile coincidenza del nome, letterale traduzione, ma anche le atmosfere che, soprattutto nei giorni di pioggia, richiamano quel senso di mistero sospeso tra sogno e realtà.

L’anno scorso abbiamo deciso di dare forma a questa curiosa connessione e intrecciarla alla narrazione di Ypsigrock.

Da un anno, a Ponte Secco, nei pressi della fermata della linea B della navetta che da Castelbuono porta al campeggio, è installata una riproduzione dell’iconico cartello di Twin Peaks, con i colori in negativo rispetto all’originale, come fosse un’immagine emersa da un’altra dimensione. Alle sue spalle, i Pizzi Gemelli, specchiati in questo gioco di rimandi tra realtà e finzione.

Welcome to the White Lodge.