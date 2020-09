Worship. Le famiglie della Diocesi si riuniscono in preghiera insieme al Vescovo Giuseppe

Appuntamento il 25 settembre a Blufi a partire dalle 21 presso il Santuario della Madonna dell’Olio

Venerdì 25 settembre a Blufi le famiglie della Diocesi si ritroveranno insieme al Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, presso il Santuario della Madonna dell’Olio di Blufi per pregare insieme in modalità “Worship”.

Si tratta di un’esperienza di preghiera con al centro la Parola di Dio e il canto che aiuterà i presenti ad incontrare il volto di Gesù, Sposo della Chiesa, presente nell’Eucaristia, in stato di perenne effusione d’amore verso ogni uomo.

Esiste un legame profondo tra vita coniugale ed Eucaristia. Papa Francesco lo ricorda in Amoris Laetitia affermando che “il nutrimento dell’Eucaristia (celebrata ed adorata) è forza e stimolo per vivere ogni giorno l’alleanza matrimoniale come Chiesa domestica” (AL 318).

L’appuntamento, organizzato dalla Pastorale Famiglia della Diocesi di Cefalù, avrà inizio alle 21.00.