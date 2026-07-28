XII edizione di Castelbuono Classica. Riascoltare il mondo per la prima volta
Torna Castelbuono Classica, quattro giorni in cui la musica d’arte si fa respiro condiviso nei luoghi della comunità castelbuonese. Tra grandi interpreti della scena internazionale e nuove voci del concertismo, un invito a riascoltare il mondo con lo stupore e l’incanto della scoperta.
Il programma si apre nel Chiostro di San Francesco con gli animali saggi della Wild Symphony di Dan Brown, per pianoforte e voce recitante, con Lorenzo Traverso e Salvatore Calatabiano. Il mattino seguente, nell’Atrio del Castello dei Ventimiglia, risuonano il toy piano e gli strumenti giocattolo di Antonietta Loffredo, che reincanta i giochi d’infanzia nei linguaggi della musica d’oggi. La sera è il turno di Davide Santacolomba, il pianista che ha fatto della musica la propria lingua nonostante una grave sordità dalla nascita: la sua storia — e il suo tocco — ricordano che l’ascolto è prima di tutto una questione del cuore, e che alla volontà non sono dati confini.
Il terzo giorno si apre in Piazza Parrocchia con la leggerezza profonda de Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, su musiche di Massimo Buffetti affidate al Triskeles Saxophone Quartet e all’interpretazione attoriale di Giuseppe Vignieri; in serata il Quintetto SenzaSpine tra danze, gioco e fiabe con le musiche di Ibert, Ligeti, Berio e Farkas. La chiusura è affidata a due appuntamenti del 4 agosto: il recital pianistico in dialogo tra epoche di Ludovica Franco nel Salone del Castello, da Schumann a Chopin passando per Brahms e Medtner, e infine l’incontro tra Domenico Nordio e Orazio Sciortino, violino e pianoforte, tra Beethoven, Brahms, Poulenc e una pagina dello stesso Sciortino.
Attraversa questa edizione un filo sottile e luminoso: quello della musica come prima lingua dell’infanzia. Non musica per bambini, ma musica che ricorda a chiunque ascolti il momento esatto in cui un suono era ancora una meraviglia — animali che diventano orchestre, giocattoli che si scoprono strumenti, un principe che chiede di essere disegnato. Un invito, per i più piccoli e per chi lo è stato, a riascoltare il mondo per la prima volta.
Questo stesso stupore prende forma visiva nell’immagine che quest’anno accompagna il festival: Bambini che giocano, opera di Marilena Tringale, artista “speciale” seguita da CAPP In Azione Sociale, che convive con una tetraparesi spastica e dipinge con i piedi. Un gesto che è già musica, testimonianza di come l’arte sappia trasformare la fragilità in linguaggio e talento. Non a caso, questa edizione rinnova la collaborazione tra MOGER Arte e Cultura e CAPP In Azione Sociale, alleanza che intreccia i percorsi socio-educativi e riabilitativi con l’universo dell’arte, nella convinzione che la bellezza debba essere un bene accessibile a tutti, capace di coinvolgere le famiglie e l’intero territorio.
I biglietti sono disponibili su Eventbrite: sia gli abbonamenti, che consentono di scegliere il proprio posto, sia i singoli concerti.
Quattro sere, tre pomeriggi. Un’occasione unica.
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