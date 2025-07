Yeman Crippa al 99° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono

Castelbuono (PA). In tempi di condivisioni e connessioni, le notizie viaggiano veloci. A volte, più degli stessi atleti. E oggi è arrivata, improvvisa ma carica di emozione, la notizia che tutti a Castelbuono speravano di poter dare tra qualche giorno: Yeman Crippa sarà al via della 99esima edizione del Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, in programma il prossimo 26 luglio.

A rivelarlo è stato lo stesso Crippa nel pomeriggio, attraverso un post sul proprio profilo Facebook ufficiale. Un messaggio semplice, diretto, ma sufficiente a infiammare l’entusiasmo degli appassionati: ” Due date a suggellare le sue prossime gare, i suoi prossimi impegni. Il primo quello di Castelbuono, il secondo il campionato mondiale di Tokyo a settembre.”

E con queste parole, la “notizia riservata” è diventata ufficiale. E sicuramente virale. Una scelta di cuore, l’azzurro, fresco di titolo europeo a squadre, farà dunque tappa a Castelbuono, prima dell’ impegno iridato in Giappone.

Crippa torna così su uno dei percorsi più iconici e affascinanti dell’atletica su strada internazionale, una corsa che profuma di storia e di passione, e che il prossimo 26 luglio, taglierà il traguardo delle 99 edizioni. Un appuntamento che per il campione delle Fiamme Oro ha anche un sapore speciale: nel 2016, giovanissimo, fu protagonista assoluto, chiudendo secondo alle spalle del ruandese Muhitira in una delle edizioni più combattute ed emozionanti degli ultimi anni.

Da allora, Yeman Crippa ne ha fatta di strada. E che strada.

Nato a Dessié (Etiopia) e cresciuto a Montagne in Trentino, Crippa è la punta di diamante del mezzofondo italiano. I suoi record parlano per lui:

– In pista è primatista italiano dei 3000 metri, dei 5000 metri (13:02.26) e dei 10000 metri (27:10.76) ) tempo con cui nel 2019 ha strappato (dopo trenta anni) lo storico primato a Salvatore Antibo leggenda dell’atletica siciliana, segnando un passaggio di testimone che ha il sapore della leggenda.



– Su strada è primatista italiano nei 5000, 10000 e nella mezza maratona con 59:26.

Yeman è anche campione europeo dei 10000 metri (Monaco 2022), bronzo europeo nei 5000, finalista olimpico, protagonista agli ultimi Mondiali e atleta simbolo di un’Italia che corre, soffre e sogna.

Il ritorno di Crippa a Castelbuono rappresenta un regalo per la corsa, per gli organizzatori, e per tutto il pubblico siciliano, pronto ad accoglierlo come merita. E chissà che questa volta non possa essere la volta buona per scrivere il suo nome sull’albo d’oro del Giro più antico d’Europa, nome di un italiano che manca dal 1989, con la vittoria di Salvatore Bettiol.

Appuntamento al 26 luglio, per un’edizione che già si preannuncia memorabile.