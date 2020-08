Ypsigrock 2020, la grande nostalgia per ciò che non è stato, sui social tanti messaggi e presenze a Castelbuono

Visualizza questo post su Instagram

2020. Nella mia mente era il mio anno, avrei dato le ultime materie, dato il massimo al lavoro, spaccato tutto. Il 31 Dicembre del 2019 l’hype era altissimo per ogni singolo progetto che avevo in testa. Non è stato così. 2020, che anno. Materie online, contratti posticipati e morale a terra. Mi ritrovo in una città non mia, per circostanze che mai avrei voluto vivere e comunque sono qui. Perché questa foto? Il 2020 sarebbe stato anche il mio sesto anno all’ @ypsigrock la mia casa, il posto che sogno ogni singolo anno, il luogo che mi accoglie da quando avevo 19 anni. A Ottobre del 2019 decisi di portarlo sempre con me e da allora sempre mi accompagna. Sul mio braccio Castelbuono, le tende e le luci del Festival. Sei sempre nel mio cuore Ypsi, il Gruppo Anelli, il Main Stage, il Chiostro, il Parco delle Madonie, ogni singolo elemento. Manchi come mai. Ci si vede l’anno prossimo, perché il futuro è già nostalgia, e io continuerò a cercare sto benedetto Valerio imperterrita per gli anni che seguiranno. #ypsigrock #ypsilove #castelbuono #valerio