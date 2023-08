Ypsigrock 2023, al via il boutique festival dell’estate italiana. La 26esima edizione è sold out in prevendita

© Roberto Panucci

Castelbuono (PA), 8 agosto 2023. Ormai manca poco e il lungo weekend musicale del primo boutique festival d’Italia sarà finalmente realtà: da giovedì 10 a domenica 13 agosto andrà in scena Ypsigrock, a metà strada tra il mare azzurro di Cefalù e i boschi del Parco delle Madonie, un evento unico e originale che richiama ogni anno un pubblico internazionale in uno spicchio di Sicilia autentica.

La 26esima edizione è già storia: da qualche settimana infatti si è registrato in prevendita il sold out dei Full Festival Pass e dei day tickets. Restano disponibili solo gli ultimi ingressi validi per la serata conclusiva. Un successo figlio dell’attaccamento e dell’attesa che ogni anno il pubblico ha per Ypsigrock che dal 1997, edizione dopo edizione, attraverso alcune significative scelte artistiche e di immagine, si è ritagliato uno spazio considerevole tra gli eventi più importanti del vecchio continente. Per la sua originale ed eccentrica capacità di innescare un’intimità unica tra gli artisti e il pubblico degli ypsini, Ypsigrock svela un angolo imprevedibile e inaspettato di Sicilia, lontano dei soliti cliché e più incline ai modelli culturali internazionali.

Ypsigrock è il primo boutique festival d’Italia, un evento slow pensato a misura d’uomo, costruito per dare l’occasione di far conoscere sotto nuove vesti il territorio e le sue bellezze storiche e architettoniche nel segno della musica di qualità. “Questo successo nasce dalla nostra perseveranza nel seguire una formula precisa di boutique festival – affermano Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, founder e direttori artistici di Ypsigrock: quella di riuscire a coniugare una miscela di generi musicali, con esibizioni uniche e ricercate, con la bellezza di alcuni angoli di un territorio straordinario. Siamo orgogliosi di questo percorso che vede Castelbuono e tutta la Sicilia oggi come una delle mete estive più ambite di musica alternative dagli appassionati di tutta Europa, che decidono di trascorrere qui il loro week end estivo musicale”.

Ypsigrock è una realtà che fa dell’autenticità la sua cifra stilistica distintiva. È un’esperienza insolita e dinamica che in questi lunghi anni ha completamente reinterpretato il concetto di festival in Italia, valorizzando le potenzialità di un territorio denso di storie, con stile e ricercatezza.

La lineup e la timetable della 26esima edizione di Ypsigrock

SLOWDIVE (unica data in Italia) / YOUNG FATHERS (unica data in Italia)

PANDA BEAR & SONIC BOOM (unica data in Italia)

THE COMET IS COMING / VERDENA

STILL CORNERS (unica data in Italia) / EKKSTACY (unica data in Italia) / HVOB (live)

KING HANNAH / JUST MUSTARD / LIELA MOSS (unica data in Italia)

THE SOUND OF THIS PLACE 2023

Esibizione in Prima Assoluta frutto della residenza artistica internazionale, con:

MARIE DAVIDSON — compositrice e musicista (CA)

DANA GINGRAS — coreografa e performer (CA)

LUCIE BAZZO — lighting designer (CA)

FRANCESCA FABRIZI — video artist e compositrice (IT)

THUS LOVE (per la prima volta in Italia e unica data) / KIWI JR.

NOISY (per la prima volta in Italia e unica data)

LYNKS (per la prima volta in Italia e unica data) / PALE BLUE EYES (per la prima volta in Italia e unica data)

TRAAMS (per la prima volta in Italia e unica data)

PLASTIC MERMAIDS (per la prima volta in Italia e unica data)

MARIE DAVIDSON / HELEN GANYA (per la prima volta in Italia e unica data)

THE HAUNTED YOUTH / JUNO FRANCIS (per la prima volta in Italia e unica data)

MONIKAZE (per la prima volta in Italia e unica data) / SIKSA (unica data in Italia)

WISM / HOLLYSPLEEF / NÒE

KICK / MAURY111 / EKRANOPLAN

Originalità, esclusività e ricercatezza sono le linee guida della lineup di Ypsigrock che sarà teatro di esibizioni uniche per via della Regola dell’Ypsi Once. Fin dalla prima edizione uno dei caratteri distintivi del boutique festival dell’estate Italiana detta una precisa scelta della direzione artistica: si sale solo una volta sui palchi del festival con lo stesso moniker. La line up di quest’anno è un condensato di grandi nomi della scena internazionale, debutti assoluti in Italia e chicche per veri intenditori, pronti alla definitiva consacrazione. Nel cartellone della 26esima edizione di Ypsigrock brillerà la stella degli Slowdive, band cult della scena shoegaze e – da sempre – una delle più attese dagli ypsini. Nella sua unica data italiana, la celebre formazione inglese, composta da Neil Halstead, Rachel Goswell, Christian Savill, Nick Chaplin e Simon Scott, riuscirà a catturare l’attenzione e ad ammaliare l’attento pubblico del festival con il suo suono sognante e stratificato. Grandi sono le aspettative per gli Young Fathers, anche loro in esclusiva. Il celebre gruppo alternative rap scozzese, formato da Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole e G. Hastings, è stato acclamato sin dagli esordi sia dal pubblico che dalla critica. E in esclusiva saranno pure Panda Bear & Sonic Bloom, il progetto composto da Peter Kember, famoso per essere il sodale di Jason Pierce negli Spacemen 3, e Noah Lennox degli Animal Collective. A Castelbuono sbarcherà anche il sound esplosivo e luminoso dei The Comet is Coming, il trio londinese composto da Dan Leavers aka Danalogue, Max Hallett aka Betamax e Shabaka Hutchings aka King Shabaka, ritenuto uno dei più importanti gruppi della nuova scena jazz sperimentale britannica. Con la presenza dei Verdena, inoltre, il festival rende omaggio a una delle band italiane che più ha segnato la scena indie alternative nazionale degli ultimi vent’anni.

Confermata per il terzo anno consecutivo la residenza artistica The Sound Of This Place: da qualche settimana la compositrice e musicista Marie Davidson (CA), la coreografa e performer Dana Gingras (CA), la light designer Lucie Bazzo (CA) e la videoartist e compositrice Francesca Fabrizi (IT) sono a Castelbuono ispirate dal suono del territorio per dare vita a un’opera artistica che verrà presentata in prima assoluta durante il festival con un esclusivo show collettivo. Organizzato e prodotto dall’Associazione Culturale Glenn Gould, il format è realizzato per questa edizione di Ypsigrock con il supporto del Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) e del Canada Council for the Arts e con il patrocinio della Délégation du Québec à Rome e dell’Ambasciata del Canada in Italia.

Anche per questa edizione sono inseriti in line up artisti del progetto ESNS Exchange (ex ETEP), il programma europeo ufficiale di scambio di talenti musicali, introdotto nel 2003 per favorire la circolazione dei talenti europei all’interno di un network di festival estivi, di cui Ypsigrock fa parte da diversi anni. All’interno di questo programma calcheranno i palchi di Ypsigrock: The Haunted Youth (Belgio), Juno Francis (Svezia), Monikaze (Lituania) e Siksa (Polonia).

Il sipario su Ypsigrock si alzerà giovedì 10 agosto con i primi live: Verdena, EKKSTACY, Pale Blue Eyes, Thus Love e The Sound of This Place. Venerdì 11 agosto sugli stage del boutique festival dell’estate italiana saliranno Slowdive, Liela Moss, TRAAMS, Helen Ganya, Juno Francis, KICK, Ekranoplan. Si proseguirà sabato 12 agosto con The Comet is Coming, Still Corners, HVOB (Live), King Hannah, Plastic Mermaids, The Haunted Youth, Monikaze, Lynks, NÒE, Hollyspleef. Infine domenica 13 agosto chiuderanno il festival i Young Fathers, Panda Bear & Sonic Boom, Just Mustard, Kiwi Jr., Siksa, Marie Davidson, NOISY, Monikaze e WISM.

I live si svolgeranno sui quattro palchi del festival: l’Ypsi Once Stage, il palco principale che ha sede in Piazza Castello ai piedi del maniero simbolo di Castelbuono, l’Ypsi & Love Stage, nel chiostro settecentesco dell’ex convento di San Francesco, Il Mr. Y Stage, presso l’ex chiesa del Crocifisso e il Cuzzocrea Stage, all’interno dell’ Ypsicamping, tra i pini del Parco delle Madonie.

Giovedì 10 agosto

MR. Y STAGE

Ex Chiesa del Crocifisso – Centro Sud

18:30 – 19:00 THE SOUND OF THIS PLACE 2023

19:30 – 20:00 THE SOUND OF THIS PLACE 2023 (replica)

YPSI ONCE STAGE

Piazza Castello

20:15 – 20:55 THUS LOVE

21:15 – 21:55 PALE BLUE EYES

22:20 – 23:10 EKKSTACY

23:50 – 1:20 VERDENA

CUZZOCREA STAGE

Ypsicamping

02:00 – 03:00 SHIRT VS T-SHIRT resident djset free entry

Venerdì 11 agosto

CUZZOCREA STAGE

Ypsicamping

14:00 – 14:30 EKRANOPLAN

14:50 – 15:20 KICK

free entry

YPSI & LOVE STAGE

Chiostro di San Francesco

17:40 – 18:20 HELEN GANYA

18:40 – 19:20 JUNO FRANCIS

limited-capacity gigs

YPSI ONCE STAGE

Piazza Castello

21:00 – 21:45 TRAAMS

22:15 – 23:00 LIELA MOSS

23:40 – 01:25 SLOWDIVE

CUZZOCREA STAGE

Ypsicamping

02:00 – 03:00 SHIRT VS T-SHIRT resident djset free entry

Sabato 12 agosto

CUZZOCREA STAGE

Ypsicamping

14:00 – 14:30 NÒE

14:50 – 15:20 HOLLYSPLEEF

free entry

YPSI & LOVE STAGE

Chiostro di San Francesco

17:30 – 18:10 PLASTIC MERMAIDS

18:30 – 19:20 KING HANNAH

limited-capacity gigs

YPSI ONCE STAGE

Piazza Castello

20:15 – 20:55 THE HAUNTED YOUTH

21:15 – 22:15 STILL CORNERS

22:50 – 00:05 HVOB (live)

00:50 – 02:00 THE COMET IS COMING

CUZZOCREA STAGE

Ypsicamping

02:40 – 03:10 SHIRT VS T-SHIRT resident djset

03:30 – 04:30 LYNKS free entry

Domenica 13 agosto

CUZZOCREA STAGE

Ypsicamping

14:00 – 14:30 WISM

free entry

YPSI & LOVE STAGE

Eventi collaterali: Molinari Extra Moments, Echoes

Anche per questa edizione Molinari ha scelto di sostenere Ypsigrock Festival come main sponsor. La rinnovata partnership con lo storico brand del beverage made in Italy si concretizzerà con i Molinari Extra Moments: si inizia giovedì 10 agosto, dalle 18:30 alle 20:00, con il WELCOME APERITIF e la selezione musicale di Hello Again (Fabio Nirta). Mentre venerdì 11 e sabato 12 agosto andranno in scena i talk con artisti, giornalisti e addetti ai lavori, tutti ospiti del festival, in grado di stimolare confronti e sinergie, che si svolgeranno presso l’atrio del Giardino di Venere di Castelbuono (Corso Umberto I, 42). Si parte con Faccio l’artista! storie di empowerment con Michele Annechini (GIBILTERRA Management), Emanuela Teodora Russo (Avvocato, D’Ammassa & Partners) e Elena Bertelli (BAM! Strategie culturali).

“Make it happen! Innovative ways of sustaining culture” Presented by SMA” è il titolo del secondo momento, dedicato al progetto SMA!, l’acceleratore cofinanziato da Europa Creativa per un modello sostenibile di festival musicali nelle aree periferiche del continente, con Antonia Silvaggi (Melting Pro, Italia), Fabrizio Barreca ( South Working ), Kevin Cole (DJ, Senior Director of Programming, KEXP), Martin Lippert (Head of Brand Partnerships, Rolling Stone Germany) e Sarah Rogers (Agent & Producer, Animals of Distinction).

Rinnovata anche la partnership con il Museo Civico di Castelbuono, che si concretizzerà con il progetto “Echoes”, un’opera d’arte video, ideata e realizzata dall’artista Ionee Waterhouse. Il video sarà in mostra al Museo fino al 12 ottobre 2023, mentre dal 10 al 13 agosto, durante i concerti all’Ypsi Once Stage, l’artista sarà impegnata in una digital performance live proiettata sulla facciata del Castello dei Ventimiglia: una combinazione di live painting, immagini che reagiscono al suono e video collage, con l’uso di intelligenza artificiale. Il progetto, a cura di Laura Barreca, unisce arte e tecnologia digitale. Ionee Waterhouse, già coinvolta nella residenza artistica “The Sound of This Place 2022”, ha così deciso di continuare a farsi ispirare dai luoghi di Castelbuono.

INFO

Box Office (via Sant’Anna) – 11:00 – 13:00 / 16:00 – 22:00

Ypsi & Love Stage – Doors open at 16:45

Mr. Y Stage – Doors open at 18:00

Ypsi Once Stage – Doors open at 19:30