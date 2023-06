Ypsigrock 2023: svelati i finalisti di Avanti il Prossimo

Castelbuono (PA), 12 giugno 2023. È tempo delle band emergenti per Ypsigrock, è tempo di Avanti il prossimo… Sin dal 2000, infatti, questa talent competition è, insieme al network internazionale ESNS Exchange (ex ETEP), una delle due modalità attraverso cui la direzione artistica sostiene i talenti della scena nazionale e internazionale da affiancare ai colleghi più affermati.

WISM, HOLLYSPLEEF, Nòe, KICK, Maury111 ed Ekranoplan sono i sei finalisti dell’edizione 2023 del concorso, selezionati dalla giuria interna tra gli oltre 300 progetti che hanno partecipato alla call. Il format anche quest’anno godrà del sostegno del Nuovo IMAIE, che ha messo a disposizione un premio del valore di 10.000€ da investire nell’organizzazione di un tour. A giudicare le esibizioni live delle band sarà una giuria di qualità che, come previsto dalla seconda fase del contest, avrà il compito di selezionare il progetto vincitore assoluto nel corso della 26ª edizione di Ypsigrock, in programma dal 10 al 13 agosto 2023 a Castelbuono.

Il festival dell’estate italiana si avvicina con una lineup originale e ricercata che insieme alla sua atmosfera intima ne fanno il primo boutique festival d’Italia più internazionale, uno degli eventi più attesi dal pubblico degli appassionati di tutto il vecchio continente. Sono già state confermate le presenze sugli stage del festival di Slowdive, Young Fathers, Panda Bear & Sonic Boom, The Comet is Coming, Verdena, Still Corners, EKKSTACY, HVOB (live), King Hannah, Just Mustard, Liela Moss, Thus Love, Kiwi Jr., Pale Blue Eyes, Traams, Plastic Mermaids, Helen Ganya, The Haunted Youth, Juno Francis, Monikaze e Siksa.

Previsti nelle prossime settimane altri annunci insieme e tante altre novità, per un’edizione che si candida ad essere scolpita nella memoria dei tanti ypsini che tra poche settimane invaderanno le vie del paesino siciliano.

Full Festival Pass e Day Tickets in esclusiva su DICE

In esclusiva sulla piattaforma DICE sono disponibili i Full Festival Pass al prezzo definitivo di 120€ + commissioni (TIER 2) e i Day Tickets, al prezzo di 45€ + commissioni.

10-13 agosto (camping NON incluso)

ABBONAMENTO FULL FESTIVAL PASS 120€ + fees

LINEUP PER DAY

giovedì 10 agosto

Verdena / Ekkstacy / Pale Blue Eyes / Thus Love + TBA

DAY TICKET 45€ + fees

venerdì 11 agosto

Slowdive / Liela Moss / Traams / Helen Ganya / Juno Francis / Hollyspleef / Kick + TBA

DAY TICKET 45€ + fees

sabato 12 agosto

The Comet Is Coming / Still Corners / HVOB / King Hannah / Plastic Mermaids / The Haunted Youth / Monikaze / Nòe / Ekranoplan + TBA

DAY TICKET 45€ + fees

domenica 13 agosto

Young Fathers / Panda Bear & Sonic Boom / Just Mustard / Kiwi Jr. / Siksa / Wism / Maury111 + TBA

DAY TICKET 45€ + fees

Ypsicamping pass

Sullo shop del festival, inoltre sarà possibile acquistare gli Ypsicamping Pass al prezzo di 45€ a persona, per soggiornare nell’esclusivo Ypsicamping immerso nella pineta di San Focà all’interno del Parco delle Madonie. Sarà possibile prenotare anche l’alloggio in tenda premontata a partire da 105€.

I finalisti di Avanti il prossimo 2023

WISM, a.k.a. Gabriele Terlizzi, è un producer, polistrumentista e cantante di Molfetta. Gabriele, classe ’97, compone musica da quando aveva dodici anni. Nel 2011 ha fondato il gruppo The Pier e dal 2019 suona e collabora con Franco126. Il suo primo album, PAZIENZA (Kallax Records, peermusic ITALY), è stato pubblicato nel 2022. Gabriele si è poi lanciato nel suo primo tour da solista, continuando il suo percorso musicale con i singoli FEDERE e PODIO. Appassionato di musica campionata, WISM crea collage sonori, miscelando hip hop sperimentale e indie.

HOLLYSPLEEF è Leonardo Passanti, un produttore di musica elettronica italiano. Registrando live giorno e notte sulle sponde del Mar Adriatico, la musica di HOLLYSPLEEF prende le mosse dall’R&B, dall’house e dalla dub/reggae, così come dal future jazz. Il suo groove distorce lo spazio-tempo, il suo stile reinventa generi e influenze. Ha pubblicato il suo primo disco, Garden Grooves (Funclab Records), nel 2021: un piccolo e variopinto giardino delle meraviglie, dove maturano i frutti della sua ricerca artistica. Scritto nel bel mezzo di un trasloco, Paradise Seeds (2023), il suo secondo album, parla della forza che dobbiamo tirare fuori quando un imprevisto ci costringe a cambiare, in un turbine di emozioni e incertezze.

Nòe è una cantautrice siciliana, di base a Milano.Tra il 2021 e il 2022 vince il premio Musica da Bere e il premio Buscaglione, esibendosi in diversi festival italiani. Il suo primo album si chiama Troppo caldo all’improvviso (Freecom, 2023). Prodotto da Fabio Gargiulo (già al lavoro con La Rappresentante di Lista, Motta, Francesca Michielin, Arisa tra gli altri), è un mix di elettronica, sonorità classiche e tradizione folk.

I KICK sono un duo formato da Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora. Il loro sound, ruvido e accattivante, potrebbe essere definito sweet noise, uno stile tutto loro. Hanno pubblicato il primo album, Mothers, nel 2016, seguito dall’EP Post-Truth (Bello Records, 2018). Light Figures (2022), il secondo disco, è stato prodotto in collaborazione con Marco Fasolo (Jennifer Gentle, I Hate My Village). L’album rappresenta un cambio di direzione per il duo, che si muove tra l’ipnosi del trip hop e la durezza della no-wave newyorkese, fino ad abbracciare lo stoner, il desert rock e la neopsichedelia.

Maury111 è Benjamin Ruby, cantante, autore e produttore francese. Approdato precocemente al mondo della musica, Ruby ha cantato come solista nel coro di voci bianche dell’Opéra de Paris. Maury111 vede la luce durante un ritiro musicale nella campagna francese, rivelato da un’epifania: “ho percepito l’universo come un tutt’uno e da allora ho sentito l’urgenza di parlare di questa scoperta spirituale” dice Benjamin. L’album di debutto, Desert Temple, è stato pubblicato nel 2022 da Terenor Records. Una voce sognante, che aleggia su strati di chitarra baritona, sonorità bioniche e synth sono gli ingredienti del suo sound electro-indie-pop “misticosmico”.

Ekranoplan è il progetto solista di Emiliano Tortora, membro del trio The Hand. Nato durante la pandemia, il progetto spicca il volo quando il bassista degli Inspiral Carpets affida a Emiliano due remix del brano Only Time Will Tell, pubblicati dall’etichetta berlinese MFS di Mark Reeder, ex rappresentante della Factory Records (Joy Division, New Order, Happy Mondays). A base di synth analogici, drum machine, phaser e riverberi, Deutsch-Italienische Freundschaft, primo disco di Ekranoplan, è stato mixato presso il Green Mountain Audio e distribuito da Goodfellas nel 2023.