Ypsigrock 2025, ultimi biglietti disponibili: mai così vicini al sold out a un mese dal festival

Manca ancora un mese e più dall’inizio della edizione XXVIII di Ypsigrock Festival 2025, ricordiamo in programma dal 7 al 10 agosto a Castelbuono, e i biglietti stanno letteralmente andando a ruba. Come riporta infatti l’avviso che si può leggere sui canali ufficiali dell’evento occorre davvero affrettarsi se si vuole partecipare a tutte le giornate del festival, rimanendo solo una manciata di tagliandi.

Ricordiamo che il primo giorno, che vedrà la tra i protagonisti Lucio Corsi, è già sold out: da maggio e, a fronte di una lunga lista di attesa, l’abbonamento è l’unica possibilità certa per potere ancora partecipare alla giornata di apertura.

Mentre gli altri biglietti giornalieri sono in rapido esaurimento, specie per la giornata di sabato.

Sono inoltre finitii, già dal 30 giugno, anche gli Ypsicamping Pass, e aumentano sempre di più le richieste di gente in cerca di alloggio così come si può leggere nel gruppo Facebook Ypsi & Love.

Si preannuncia una edizione con numeri da record, in marcata controtendenza rispetto a quanto si registra per eventi simili e non solo in Italia, che sottolinea il pregiato lavoro e l’apprezzamento goduto dal nostro festival.