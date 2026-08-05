Ypsigrock 2026, al via il boutique festival dell’estate italiana. Tutti gli orari dei concerti

Castelbuono (PA), 5 agosto 2026. Entra nel vivo Ypsigrock, il primo boutique festival in Italia, in programma dal 6 al 9 agosto 2026 nello splendido borgo medievale di Castelbuono, incastonato tra le Madonie e il Mar Mediterraneo, sulla costa settentrionale della Sicilia.

Prodotto e organizzato dall’Associazione Culturale Glenn Gould ETS, Ypsigrock si prepara a celebrare la sua 29ª edizione con una line-up che, ancora una volta, sfugge alle convenzioni per raccontare la precisa identità del festival. Un programma che intreccia nuove scoperte e artisti ormai entrati nell’immaginario del pubblico internazionale, capace di coniugare ricerca, originalità e contemporaneità. Forte di una storia che si avvicina ai trent’anni, Ypsigrock si conferma ancora una volta un punto di riferimento imprescindibile nel panorama musicale internazionale e si prepara a scrivere uno dei capitoli più intensi e significativi.

Ypsigrock 2026 si avvia verso il sold out assoluto. Sono già andati esauriti i Full Festival Pass, i Day Ticket del 6 agosto e gli Ypsicamping Pass. Restano disponibili gli ultimi tagliandi validi per gli ingressi del 7, 8 e 9 agosto, che, secondo l’andamento delle vendite, sono destinati a esaurirsi prima dell’inizio del festival. Si va verso il tutto esaurito anche per le strutture ricettive di Castelbuono e del circondario che, oltre all’Ypsicamping, accoglieranno il pubblico degli ypsini, dando vita a quell’ospitalità diffusa che genera un ritorno economico sul territorio davvero importante.

Ypsigrock è un’esperienza insolita e dinamica che, in questi lunghi anni, ha completamente reinterpretato il concetto di festival in Italia attraverso un evento slow pensato a misura d’uomo che valorizza le potenzialità di un territorio denso di storie, con stile e ricercatezza.

Oltre alla musica, infatti, Ypsigrock offre l’opportunità di vivere un’autentica estate siciliana, unendo l’esperienza del festival alla scoperta del territorio: dalle spiagge dorate di Cefalù alle scogliere di Pollina, dai sentieri escursionistici delle Madonie a una cucina locale pluripremiata, fino al ritmo genuino della vita di un borgo siciliano

“In un panorama sempre più dominato da grandi eventi e produzioni su larga scala – affermano Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, founder e direttori artistici del festival – Ypsigrock sceglie di restare fedele alla propria identità: una dimensione umana, un forte radicamento nel territorio e una selezione artistica guidata dalla ricerca, dalla scoperta e dalla qualità. Crediamo che il valore di un festival risieda nella sua capacità di creare connessioni autentiche, dare spazio ai nuovi talenti e offrire un’esperienza culturale consapevole, significativa e profondamente condivisa. È proprio questo a rendere Castelbuono una delle mete estive più ambite di musica alternative dagli appassionati di tutta Europa, che spesso decidono di trascorrere qui il loro unico appuntamento estivo musicale”.

La line up della 29ª edizione

Originalità, esclusività e ricercatezza sono le linee guida della lineup di Ypsigrock che sarà teatro di esibizioni uniche per via della Regola dell’Ypsi Once. Fin dalla prima edizione uno dei caratteri distintivi del boutique festival dell’estate Italiana detta una precisa scelta della direzione artistica: si sale solo una volta sui palchi del festival con lo stesso moniker. La lineup di quest’anno riflette la vocazione internazionale e la cura per la selezione che da quasi trent’anni hanno definito la precisa identità di Ypsigrock. La direzione artistica per la 29ª edizione ha dato vita ad una programmazione fatta di precise traiettorie artistiche non convenzionali, costruendo un equilibrio tra nomi già affermati sulla scena internazionale e chicche per veri intenditori, pronti alla definitiva consacrazione. Sugli stage di Ypsigrock, nel corso di un lungo weekend musicale, si alterneranno: Annahstasia (USA), tra le nuove voci più intense del soul-folk contemporaneo; The Antlers (USA), indie rock intimo, stratificato e profondamente emotivo; Black Country, New Road (UK), folk, prog e tensione corale in continua metamorfosi; i cani (Italia), nome cult dell’indie italiano e voce generazionale imprescindibile; Casablanca Drivers (Francia), garage-pop solare e sghembo, tra energia surf e spirito indie; Cate Le Bon (UK), art-pop surreale, scultura sonora e vulnerabilità; Chet Faker (Australia), elettronica soul e notturna, tra groove magnetici e scrittura intima; Chinese American Bear (USA), indie-pop visionario e gioioso, attraversato da synth colorati e identità bilingue; Deki Alem (Svezia), punk-rap urgente, fisico e ad alta tensione live; DITTER (Francia), synth-pop nervoso e collettivo, tra emotività, slogan e ritornelli da ballare; Dog Race (UK), post-punk gotico e teatrale, tra cori barocchi e atmosfere notturne; Dry Cleaning (UK), post-punk d’avanguardia e spoken word tagliente; Friko (USA), noise-rock, slanci sinfonici ed emotività incandescente; GANS (UK), post-punk nervoso e viscerale, tra attrito, sudore e catarsi; Horsegirl (USA), art-rock obliquo tra chitarre, grazia e distorsioni; Jasmine.4.T (UK), indie folk luminoso e vulnerabile, nato da un percorso di rinascita personale e da una forte dimensione comunitaria queer; Julie Rains (Belgio), polistrumentista capace di fondere jazz, soul ed elettronica notturna; The New Eves (UK), folk-punk rituale con archi e fiati, per un live straniante e magnetico; RIP Magic (UK), art-pop/electro mutante prodotto da James Murphy degli LCD Soundsystem; TTSSFU (UK), dream-pop ruvido e ipnotico tra chitarre sfocate e malinconia allucinata; Wednesday (USA), rock storto e narrativo, tra noise, poesia e confessioni senza filtri.

Confermata per il sesto anno consecutivo la residenza artistica internazionale multidisciplinare “The Sound Of This Place”, organizzata e prodotta dall’Associazione Culturale Glenn Gould ETS, che si propone di indagare, scoprire e tradurre il suono del territorio. Da qualche settimana sono coinvolti a Castelbuono Hania Derej, compositrice, pianista e direttrice d’orchestra polacca, Mai Mai Mai, musicista e sound artist italiano, Maria Vittoria Giottoli, scenografa e set designer italiana e Nicolas Remondino, batterista, sound artist e compositore italiano. Il risultato di questo progetto condiviso sarà un’esibizione collettiva esclusiva in prima assoluta, prevista per il primo giorno della 29ª edizione di Ypsigrock. Anche quest’anno la line-up del festival accoglierà le esibizioni degli artisti finalisti di “Avanti il Prossimo…”, la talent competition di Ypsigrock. Ad accedere alla seconda fase del concorso sono Alessandro Fiore, Alfonso Cheng, Core Mato, Hate Moss, Karakaz e Sunday, June. Come previsto dal bando, i finalisti saranno valutati da una giuria di qualità chiamata a giudicare le loro performance dal vivo durante il festival. Grazie al contributo del Nuovo IMAIE, il vincitore della seconda fase del concorso, si aggiudicherà un premio speciale del valore di 10.000 euro da investire nella realizzazione di un tour.

La timetable

I live si svolgeranno su tre palchi del festival: l’Ypsi Once Stage, il palco principale che ha sede in Piazza Castello ai piedi del maniero simbolo di Castelbuono, l’Ypsi & Love Stage, nel chiostro settecentesco dell’ex convento di San Francesco e il Cuzzocrea Stage, all’interno dell’Ypsicamping, tra i pini del Parco delle Madonie.

Giovedì 6 agosto. All’Ypsi & Love Stage, nel Chiostro di San Francesco: dalle 17:45 alle 18:20 lo spettacolo in anteprima della residenza artistica The Sound Of This Place 2026 con Hania Derej, Mai Mai Mai, Maria Vittoria Giottoli e Nicolas Remondino, seguito da jasmine.4.t dalle 18:50 alle 19:50. I concerti sono a capienza limitata. Al Cycas, welcome party con una selezione di Fabio Nirta dalle 20:00 alle 20:30. All’Ypsi Once Stage, in Piazza Castello: TTSSFU dalle 20:45 alle 21:25, Wednesday dalle 21:50 alle 22:50, i cani dalle 23:30 all’1:00. Al Cuzzocrea Stage all’Ypsicamping: FL!PPER e PTR-ZETA con un dj set dalle 2:15 alle 3:15, Robert Eno e Fabio Nirta con il dj set PARTYZAN dalle 3:30 alle 4:30.

Venerdì 7 agosto. Al Cuzzocrea Stage: Core Mato dalle 13:30 alle 14:00 e Hate Moss dalle 14:30 alle 15:00. All’Ypsi & Love Stage: Annahstasia dalle 17:45 alle 18:35 e Chinese American Bear dalle 19:00 alle 19:50. I concerti sono a capienza limitata. All’Ypsi Once Stage: Dry Cleaning dalle 20:45 alle 21:55, Dog Race dalle 22:20 alle 23:20, The Antlers dalle 23:45 all’1:00. Al Cuzzocrea Stage: Giacomo Virzì con un dj set dalle 2:15 alle 3:15, Robert Eno e Fabio Nirta con il dj set PARTYZAN dalle 3:30 alle 4:30.

Sabato 8 agosto. Al Cuzzocrea Stage all’Ypsicamping: Karakaz dalle 13:30 alle 14:00, Alessandro Fiore dalle 14:30 alle 15:00, Julie Rains dalle 15:30 alle 16:30. All’Ypsi & Love Stage, nel Chiostro di San Francesco: Horsegirl dalle 17:45 alle 18:35 e GANS dalle 19:00 alle 20:00. I concerti in questa venue sono a capienza limitata. All’Ypsi Once Stage, in Piazza Castello: Friko dalle 20:45 alle 21:45, DITTER dalle 22:10 alle 22:50, Chet Faker dalle 23:30 all’1:00. Al Cuzzocrea Stage: Robert Eno e Fabio Nirta con il dj set PARTYZAN dalle 2:15 alle 3:15.

Domenica 9 agosto. Al Cuzzocrea Stage: Alfonso Cheng dalle 13:30 alle 14:00 e Sunday, June dalle 14:30 alle 15:00. All’Ypsi & Love Stage: The New Eves dalle 17:45 alle 18:35 e Casablanca Drivers dalle 19:00 alle 19:50. I concerti sono a capienza limitata. All’Ypsi Once Stage: Deki Alem dalle 20:45 alle 21:35, Cate Le Bon dalle 22:00 alle 23:00, Black Country, New Road dalle 23:30 all’1:00. Al Cuzzocrea Stage: Robert Eno e Fabio Nirta con il dj set PARTYZAN dalle 2:15 alle 2:45, RIP Magic dalle 3:00 alle 4:00 e closing party di PARTYZAN dalle 4:30 alle 8:00.

Ogni sera, dopo il tramonto, sul Castello dei Ventimiglia sarà proiettato il live video mapping “HEAVEN+EARTH” di Ionee Waterhouse.

Heaven+Earth, in collaborazione con il Museo Civico di Castelbuono.

Nel corso delle ultime edizioni, Ypsigrock ha consolidato la propria vocazione interdisciplinare attraverso la collaborazione con il Museo Civico di Castelbuono, dando vita a spettacolari videoproiezioni sulla facciata del Castello dei Ventimiglia, affacciata sulla piazza che ospita l’Ypsi Once Stage, il palco principale del festival.

Per la 29ª edizione, questo dialogo si arricchisce grazie a Heaven+Earth, il nuovo progetto inedito degli artisti John Sanborn (Stati Uniti, 1954) e Ionee Waterhouse (Stati Uniti, 1985), a cura di Laura Barreca. In occasione del festival, l’opera entrerà in relazione con la programmazione musicale attraverso una spettacolare videoproiezione sulla facciata del Castello dei Ventimiglia, in dialogo con i live dell’Ypsi Once Stage.

Inaugurata lo scorso 24 maggio, Heaven+Earth sarà visitabile negli spazi del Castello fino al 30 agosto 2026. L’installazione multimediale mette in relazione la dimensione celeste e quella terrena attraverso immagini digitali ottenute dalla scansione delle figure zoomorfe e fitomorfe degli stucchi della Cappella Palatina di Sant’Anna (1684), sovrapposte ai volti di alcuni abitanti di Castelbuono, dando vita a un racconto visivo che intreccia memoria, identità e paesaggio.

Ypsigrock Festival rinnova la collaborazione con Fiasconaro

Si rinnova anche per il 2026 la collaborazione tra Ypsigrock Festival e Fiasconaro, eccellenza dolciaria nata a Castelbuono e riconosciuta a livello internazionale, in un percorso condiviso che continua a rafforzare il legame tra il festival, il territorio e le sue energie creative.

La partnership conferma il dialogo tra due realtà profondamente radicate nello stesso luogo e capaci, in ambiti diversi, di portare l’identità di Castelbuono oltre i suoi confini. Da un lato Ypsigrock, che da quasi trent’anni trasforma il borgo madonita in un osservatorio privilegiato sulle musiche indipendenti e sulle culture contemporanee. Dall’altro Fiasconaro, brand simbolo dell’eccellenza dolciaria siciliana, capace di coniugare tradizione, ricerca e visione internazionale.

Negli ultimi anni questo dialogo ha preso forma attraverso interventi e attivazioni speciali, dal sostegno al video mapping architettonico firmato dall’artista italo-americana ionee Waterhouse sulla facciata dell’ex carcere di Piazza Margherita durante la scorsa edizione del festival, fino al ponte simbolico tra Castelbuono e New York costruito in occasione dell’apertura del pop-up Fiasconaro a SoHo di ottobre 2025, con la direzione artistica di Ypsigrock e il dj set esclusivo dei Beach Fossils.

Per l’edizione 2026, la collaborazione prosegue nel cuore di Castelbuono, valorizzando Piazza Margherita e la presenza del bar e del punto vendita Fiasconaro come luoghi naturali di incontro, accoglienza e relazione con il pubblico del festival.

Fiasconaro accompagnerà Ypsigrock 2026 con momenti di degustazione, una performance artistica prevista sabato 8 agosto a cura di Corrado Fortuna, attore, regista e scrittore che da anni coltiva parallelamente una profonda attività come collezionista di dischi, e attività pensate per restituire il valore di una presenza profondamente legata all’identità del territorio.

Biglietti

Sono disponibili in esclusiva su DICE i restanti biglietti giornalieri.

INFO & TICKETS

➝ DICE: https://ypsi.link/tickets26

BIGLIETTI GIORNALIERI (quota limitata)

– Day Tickets: 56€

Per i bambini dai 6 ai 12 anni sono disponibili su DICE ticket ridotti.

Per lqe persone con disabilità sono disponibili su DICE biglietti accessibili.

Il box office in via Sant’Anna sarà aperto dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00. Apertura porte alle 16:45 all’Ypsi & Love Stage e alle 20:00 all’Ypsi Once Stage.