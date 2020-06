Ypsigrock al Line Check Warm Up: si discute di turismo musicale e opportunità di promozione territoriale

Turismo musicale – opportunità di promozione territoriale post COVID. Al Linecheck Warm Up ci sarà anche Gianfranco Raimondo che parlerà dell’esperienza e delle prospettive future di Ypsigrock Festival

24 giugno 2020 – ore 16:00 – 17:30

Sarà possibile seguire l’incontro in streaming registrandosi alla piattaforma

Castelbuono (PA), 24 giugno 2020. I Linecheck Online Warm Up sono una serie di appuntamenti in streaming per approfondire le dinamiche dello scenario attuale e futuro dell’industria musicale. Oggi, 24 giugno dalle ore 16 il tema dell’incontro, che vedrà confrontarsi i professionisti del settore, sarà dedicato al Turismo Musicale e alle opportunità di promozione territoriale Post Covid.

L’Italia offre una miriade di location per concerti, tra le più suggestive al mondo, che hanno anche un potenziale di crescita in termini di nightlife, sia culturale che ricreativa. Il rilancio turistico durante e post-Covid a livello nazionale e internazionale sarà complicato, e ricostruire l’immagine del nostro paese sarà un lungo lavoro. Servono quindi nuovi spunti creativi per il marketing turistico.

Oggi, a parte alcuni singolari casi, In Italia non si promuovono le opportunità musicali, siano esse festival o singoli concerti, connesse ad un concetto di turismo nel territorio. Ciò che occorre oggi, anche in vista di creare una nuova domanda, è quello di sensibilizzare gli amministratori e gli operatori a trovare un accordo che, a partire da una semplificazione burocratica e normativa, promuova programmi di qualità anche in ottica di marketing territoriale.

Su questo tema Chiara Colli (Responsabile Musica, Zero.eu) modererà l’incontro online che vedrà confrontarsi Gianfranco Raimondo (Co-Founder/Booking Manager Ypsigrock Festival), che parlerà dell’esperienza e delle prospettive future del boutique festival dell’estate italiana, Simone Castello (Founder / A&R, Costello’s), Martha Friel (Docente di management della cultura e del turismo, Iulm Università), Iacopo Mazzetti (Assessorato al Turismo Sport e Qualità della Vita, Comune di Milano) e Cesare Veronico (Coordinatore, Puglia Sounds / Direttore Artistico, Medimex).

Sarà possibile partecipare e intervenire all'incontro registrandosi gratuitamente direttamente al portale dell'evento: www.linecheck.it/warmup/