Ypsigrock entra all’interno del circuito Yourope – The European Festival Association

Registriamo un altro grande traguardo per il nostro Ypsigrock e la nostra Castelbuono. E’ stato infatti ufficializzato l’ingresso di Ypsigrock Festival all’interno del circuito europeo Yourope – The European Festival association.

Yourope è l’associazione più importante a livello europeo per i festival musicali ed è stata fondata nel 1998 e, ad oggi, rappresenta 120 festival e membri associati provenienti da circa 30 paesi, tra cui ESNS, Bilbao BBK Live, Flow Festival, Haldern Pop, Off Festival, Øya Festivalen, Primavera Sound, Pukkelpop, Rock En Seine, Roskilde, Taksirat, Way Out West, We Love Green.

Yourope ha annunciato il benvenuto al nostro festival con questo messaggio: