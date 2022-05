Ypsigrock Festival annuncia Avanti il prossimo 2022. Talent competition per band emergenti

Ascolta l'articolo

La talent competition per le band emergenti che permette di suonare a Yspigrock

Dalle 15:00 di lunedì 23 maggio, fino alle 15:00 di lunedì 30 maggio è possibile iscriversi al contest che porta nuovi artisti emergenti sui palchi di Ypsigrock Festival.

Anche quest’anno il concorso si svolgerà in due fasi e, grazie a un contributo previsto dal NUOVOIMAIE, ci sono diverse novità per chi rientra nei parametri del bando e un premio speciale del valore di 10.000€ da investire in un tour per chi vincerà la seconda fase del concorso.