Ypsigrock Festival come caso studio di una ricerca scientifica. Volano per il turismo e le relazioni sociali delle aree interne in Sicilia

Sul Bollettino della ASSOCIAZIONE ITALIANA di CARTOGRAFIA, edizioni Università di Trieste, è stata pubblicata una interessante ricerca scientifica dal titolo: “Le attività culturali e creative per il rilancio turistico delle aree interne in Sicilia. Il caso studio dell’Ypsigrock Festival”.

Autori della pubblicazione tre ricercatori dell’Università di Catania: il prof. Luigi Scrofani, il prof. Gianni Petino e il dott. Claudio Novembre. In particolare gli autori sostengono che attività culturali e creative, come l’Ypsigrock Festival nel Comune di Castelbuono, potrebbero contribuire a costruire le relazioni sociali e sviluppare il settore turistico, arrestando – o per lo meno rallentando – i processi di periferizzazione.

Un’analisi molto dettagliata dei meccanismi del Festival e un esplicito riconoscimento al gioiellino castelbuonese dunque anche da parte del mondo accademico. In basso abbiamo inserito il pdf della pubblicazione, con la possibilità di scaricarlo.

AIC_166_Scrofani_Petino_Novembre (1)



