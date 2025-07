Ypsigrock Festival protagonista su KEXP: uno speciale da ascoltare stanotte

Stanotte, tra le 2:00 e le 3:00 (ora italiana), le frequenze della celebre emittente americana KEXP si coloreranno d’Italia con uno speciale interamente dedicato a Ypsigrock Festival 2024. Il programma “Variety Mix”, curato dal leggendario Kevin Cole, accoglierà per un’ora intera il meglio delle esibizioni registrate lo scorso anno sul palco del festival di Castelbuono, in un viaggio sonoro carico di emozioni, memoria e suggestione.

Un ascolto imperdibile per chi ha vissuto il festival e per chi vuole scoprirne l’anima più autentica: sullo sfondo, la cura attenta e appassionata dell’audio engineer Marta Paccani La Pac, che ha saputo restituire con sensibilità e maestria la potenza dei live.

In scaletta, nomi da brivido:

bdrmm, Beach Fossils, Chalk, Explosions in the Sky, Heartworms, Kae Tempest, Laura Groves, Lauren Auder, Tkay Maidza, YĪN YĪN — un’ora di musica che è anche racconto, memoria, visione.

Lo spirito di Ypsi oltre l’oceano, in un abbraccio musicale che unisce continenti.

👉 Il link per ascoltare la puntata in diretta

E per chi non riuscirà a sintonizzarsi nell’orario notturno, niente paura: l’episodio sarà disponibile in archivio sul sito di KEXP per le prossime settimane.