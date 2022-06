Ypsigrock Festival rivela i finalisti di Avanti il Prossimo 2022

Ascolta l'articolo

In attesa delle ulteriori aggiunte in lineup previste per le prossime settimane, vi comunichiamo gli esiti della prima fase della talent competition “Avanti il Prossimo…2022”.

I finalisti del contest di quest’anno che si esibiranno a Ypsigrock sono: THE TANGRAM, BARK BARK DISCO, CENERI, BRUNACCI, IRUNA e LINBO.

La seconda fase del contest, come da bando, prevede la presenza di una giuria di qualità, chiamata a giudicare le esibizioni live dei finalisti. E, grazie a un contributo previsto dal Nuovo IMAIE, per chi rientra nei parametri del bando è in palio un premio speciale del valore di 10.000€ da investire in un tour per chi vincerà la seconda fase del concorso.