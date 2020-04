Ypsigrock: I The National pubblicano sul loro canale Youtube il concerto integrale a Castelbuono

I The National hanno condiviso a sorpresa il live streaming della loro emozionante performance al Festival Ypsigrock 2019 di Castelbuono. Il concerto è stato pubblicato come parte della serie “Exciting Communal Event series (ossia serie degli eventi emozionanti)” della band, che è stata lanciata con il live del Primavera Sound del 2018.

Lo spettacolo a Ypsigrock Festival si è svolto in collaborazione con The Independent. Stupende le immagini di altissima qualità che ancora una volta confermano l’eccellenza di una manifestazione in crescita esponenziale nel panorama internazionale.

Correlati