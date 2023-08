Ypsigrock, l’intervista video del GDS agli ospiti dell’Ypsicamping di San Focà

Pubblichiamo in alto il servizio video realizzato da Maria Vera Genchi per l’edizione online del Giornale di Sicilia. Single, coppie, giovani e meno giovani la Woodstock dell’indie rock abbraccia tutti. Ma l’aria di comunità si respira soprattutto in campeggio, a San Focà. «Qui c’è una bellissima energia – spiega Celeste Romano, da Bari – la gente si aiuta, si dà una mano.

Tutti conoscono tutti e anche se si viene da posti diversi, si parlano lingue diverse, si comunica benissimo». Insieme al compagno Maurizio, i due hanno scelto Ypisgrock per festeggiare un anno d’amore. Ma il festival è anche un’occasione per ritrovare un’amica lontana. È il caso di Elisa ed Erica, sotto palco insieme dopo anni dall’esperienza di servizio civile in Guatemala che le ha fatte conoscere.

