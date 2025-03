Ypsigrock, nuovi artisti in line up 2025. Apertura vendita biglietti giornalieri

In attesa di definire la residenza The Sound Of This Place 2025 e lanciare il contest per artisti emergenti Avanti Il Prossimo di questa edizione, siamo felici di includere in lineup anche English Teacher,WU LYF, Divorce, Yunè Pinku, Carpetman e Milo Korbenski, che vanno ad aggiungersi ai già annunciati: The Voidz di Julian Casablancas, CocoRosie, Lucio Corsi, Alan Sparhawk (dei Low), Public Service Broadcasting, Porridge Radio, Lambrini Girls, Offlaga Disco Pax, Maruja, Sylvie Kreusch, Ugly, Jacob Alon, Yaeger, Mermaid Chunky, Martha Da’ro, Deary, Ebbb, Makeshift Art Bar e Yasmina per Ypsigrock Festival 2025!

Purtroppo i Friko, precedentemente annunciati in lineup, hanno cancellato il loro tour europeo estivo e dunque non potranno esibirsi nemmeno a Ypsi, di seguito trovate il loro statement ufficiale: “Due to an unforeseen scheduling conflict, we regretfully will no longer be able to tour Europe in August 2025. We are very sorry for letting you down and we hope to make it up to you as soon as possible and we thank you for your ongoing support.” — Friko

Da oggi è disponibile anche la suddivisione per giorno della lineup e parte la vendita dei biglietti giornalieri, al prezzo di 49€ + commissioni.

✧ INFO & TICKETS ✧

FULL FESTIVAL PASS (7-10 ago) | 120€ + commissioni (Ypsicamping NON incluso)

– KID Festival Pass (abbonamento ridotto per bambini 6-12 anni) | prezzo fisso 10€ + commissioni

➝ https://ypsi.link/full_festival_pass25

DAY TICKETS (DAY 1 – 7 ago, DAY 2 – 8 ago, DAY 3 – 9 ago, DAY 4 – 10 ago): 49€ + commissioni (Ypsicamping NON incluso)

– KID Day Ticket (biglietto giornaliero ridotto per bambini 6-12 anni)| prezzo fisso 5€ + commissioni

Lineup giornaliera:

day ticket 1 / giovedì 7 agosto: 49€ + commissioni

Lucio Corsi – Lambrini Girls – Offlaga Disco Pax – Maruja – Carpetman + TBA

➝ https://ypsi.link/2025_DayTicket-1

day ticket 2 / venerdì 8 agosto: 49€ + commissioni

CocoRosie – Porridge Radio – Ugly – Mermaid Chunky – Milo Korbenski* – Makeshift Art Bar + TBA

➝ https://ypsi.link/2025_DayTicket-2

day ticket 3 / sabato 9 agosto: 49€ + commissioni

The Voidz – Wu Lyf – Alan Sparhawk – Yunè Pinku – Martha Da’ro – Deary* – Yasmina + TBA

➝ https://ypsi.link/2025_DayTicket-3

day ticket 4 / domenica 10 agosto: 49€ + commissioni

English Teacher, Public Service Broadcasting – Divorce* – Sylvie Kreusch – Jacob Alon – Yaeger – Ebbb + TBA

➝ https://ypsi.link/2025_DayTicket-4

* giorno d’esibizione TBC

ATTENZIONE: su DICE sono disponibili biglietti accessibiliper persone con disabilità (adulti, bambini e ragazzi) che hanno bisogno di un posto seduto. Tutti i biglietti accessibili (che hanno lo stesso identico prezzo di quelli regular) sono indicati da relativa dicitura e icona accessibilità. In sede di acquisto vi preghiamo di fare attenzione e selezionare il prodotto corretto: se non avete bisogno di posto seduto accessibile non acquistate il prodotto destinato alle persone con disabilità (i posti seduti sulla pedana accessibile sono limitati).

Se acquisti per errore un ticket accessibile contatta tempestivamente il servizio assistenza di DICE per far convertire il tuo biglietto. Grazie per la collaborazione.

Per spettatori con disabilità: se hai specifiche esigenze di assistenza ti preghiamo di compilare il nostro form accessibilità, solo dopo aver già acquistato il tuo biglietto/abbonamento accessibile per il festival su DICE. Grazie per la collaborazione.

Vi invitiamo a leggere attentamente l’intera ticket policy sul nostro sito prima di procedere all’acquisto su DICE.

Una quota limitata di abbonamenti e di biglietti giornalieri è disponibile per acquisto con BONUS CULTURA (Carta Cultura Giovani, Carta del Merito e/o Carta del Docente) solo su Mailticket.

IMPORTANTE – ACQUISTO CON BONUS CULTURA: i biglietti acquistati su Mailticket tramite Carta Cultura Giovani, Carta del Merito e/o Carta del Docente sono gli unici nominali, il BONUS CULTURA infatti, per disposizione del Ministero, può essere utilizzato solo dal titolare del buono, non è trasferibile a terzi né convertibile in denaro.

Vi invitiamo a leggere attentamente l’intera ticket policy sul nostro sito prima di procedere all’acquisto su Mailticket con Bonus Cultura.

Vi ricordiamo che sono aperte anche le prenotazioni per il campeggio. Come sempre i posti sono limitati quindi, se avete già acquistato abbonamento o day tickets e avete intenzione di pernottare all’Ypsicamping, vi consigliamo di prenotare con largo anticipo per assicurarvi un posto al campeggio.

In alternativa, se non lo avete già fatto, vi invitiamo a organizzare il vostro soggiorno a Castelbuono o dintorni fin da ora, scegliendo le strutture ricettive del territorio regolarmente registrate.

Fino alle 15:00 del 6 agosto 2025 (salvo previo sold out anticipato) è possibile prenotare il proprio posto all’Ypsicamping.

✧ INFO YPSICAMPING ✧

Prima di procedere all’acquisto leggi attentamente tutte le info relative al campeggio presenti sul nostro sito alla SEZIONE CAMPING.

Prodotti Ypsicamping 2025 disponibili sul nostro shop online

► hai già una tenda? Acquista subito il tuo Ypsicamping Pass!

Ypsicamping Pass: 45€ a persona (prezzo fisso, vale da 1 a 4 notti)

– adulti e 13+ anni

– free ticket 0-13 anni

► non hai una tenda? Prenotane una pre-montata con i nostri pacchetti camping!

Al tuo arrivo la troverai già pronta.

△

Ypsicamping Pass + Tenda premontata: a partire da 105€

– pacchetti camping

► non sai come spostarti tra Ypsicamping e Castelbuono?

△

acquista ora l’abbonamento alla navetta camping: 10€ (corse illimitate)

– navetta camping