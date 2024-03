Ypsigrock porta Castelbuono e l’Italia alla ribalta sull’emittente americana KEXP

Al centro Dj Kevin Cole di KEXP insieme ai direttori artistici di Ypsigrock Vincenzo Barreca e Gianfranco Raimondo

Il nostro festival Ypsigrock raggiunge un altro importante traguardo mediatico internazionale, portando alle luci della ribalta ancora una volta Castelbuono laddove, nel suo campo, nessuno in Italia era finora arrivato.

La radio americana KEXP, una delle più importanti emittenti mondiali di musica alternativa e indie-rock, trasmetterà uno speciale dedicato al nostro festival dove si potranno ascoltare alcuni show dell’edizione 2023 tra cui Marie Davidson, TRAAMS, King Hannah, Monikaze e The Haunted Youth.

Il programma Drive Time, curato dal Dj Kevin Cole, andrà in onda oggi 28 marzo 2024 alle 17:30 orario di Seattle che corrisponde all’1:30 di notte in Italia.

Ricordiamo che Ypsigrock già in passato aveva dato notizia di sé a livello mediatico mondiale, basti citare per tutte la diretta live del live dei The National sui canali ufficiali della rivista britannica The Independent oltre a numerosissime segnalazioni su articoli di rinomate testate estere, segno che il nostro piccolo miracolo gode ovunque di un’importanza di tutto rispetto.

In basso il player per acoltare lo speciale: