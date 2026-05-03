Ypsigrock tra i dieci migliori festival d’Europa: il riconoscimento del quotidiano britannico The Independent

Ypsigrock Festival entra nella lista dei dieci migliori festival musicali europei per l’estate 2026 stilata da The Independent, uno dei quotidiani più autorevoli del Regno Unito. L’inserimento nella selezione internazionale conferma il ruolo ormai consolidato della rassegna siciliana nel panorama musicale europeo.

Nell’articolo pubblicato nei giorni scorsi, il giornale invita i lettori a guardare oltre i confini britannici per scoprire eventi capaci di offrire esperienze originali tra paesaggi suggestivi e programmazioni di qualità, citando anche il festival che si svolge nel cuore delle Madonie come tappa “soleggiata nel sud Italia”.

Per Ypsigrock Festival si tratta dell’ennesima attestazione di prestigio a livello internazionale, in un contesto che comprende alcune delle manifestazioni più importanti del continente. Un risultato che rafforza la reputazione costruita negli anni grazie a una linea artistica coerente e a una proposta sempre attenta alle sonorità indie e alternative.

Nato nel 1997, Ypsigrock è considerato il primo boutique festival italiano e si svolge ogni anno nella suggestiva cornice del Castello dei Ventimiglia, trasformando il borgo di Castelbuono in un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori provenienti da tutta Europa.

L’edizione 2026, in programma dal 6 al 9 agosto, sarà la ventinovesima e si prepara ad accogliere ancora una volta migliaia di spettatori, confermando il festival come uno dei principali ambasciatori culturali del territorio madonita e della Sicilia nel circuito internazionale della musica dal vivo.