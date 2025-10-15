YPSIGROCK x FIASCONARO. Un ponte sonoro da Castelbuono a New York nel nome della tradizione e dell’innovazione

Beach Fossils in dj set per l’inaugurazione del Fiasconaro Pop-Up a SoHo, NYC

(15/10/2025), Castelbuono (PA). In occasione dell’apertura del primo temporary shop Fiasconaro a New York, giovedì 16 ottobre, dalle 17:00 alle 20:00, al 422 di West Broadway, nel cuore di SoHo, prende forma un nuovo tassello della collaborazione tra Fiasconaro, azienda castelbuonese, eccellenza dolciaria rinomata in tutto il mondo e Ypsigrock Festival, storico appuntamento musicale che da quasi trent’anni trasforma il borgo madonita di Castelbuono in un centro propulsivo di creatività, visioni contemporanee e sperimentazione sonora.

A firmare la colonna sonora dell’inaugurazione, dalle 19:00 alle 20:00 sarà un dj set esclusivo dei Beach Fossils, band di culto della scena indipendente americana, di casa a Brooklyn e protagonista dell’edizione 2024 di Ypsigrock Festival.

La loro presenza non è casuale: la scelta artistica è ricaduta su una band newyorkese già passata dal festival, proprio per costruire un ponte simbolico tra Castelbuono e la Grande Mela che ospita il debutto internazionale di Fiasconaro.

Tra le rivelazioni più stupefacenti dell’underground newyorkese degli ultimi anni, i Beach Fossils hanno conquistato un pubblico sempre più ampio, esibendosi anche in festival come Coachella, Bonnaroo, Primavera Sound, con milioni di ascoltatori mensili su tutte le piattaforme. Il loro percorso sonoro intreccia malinconia jangle, graffi post-punk e arrangiamenti lussureggianti.

Questa attivazione artistica rappresenta un nuovo capitolo della partnership tra Fiasconaro e Ypsigrock, consolidata nell’edizione 2025 del festival, con il sostegno all’intervento di video mapping architettonico firmato dall’artista italo-americana ionee Waterhouse, che ha trasformato la facciata dell’ex carcere in Piazza Margherita di Castelbuono, luogo simbolo del brand Fiasconaro, in uno spettacolo immersivo di glitch art, visioni AI-generated e iconografie simboliche.

Ypsigrock cura la direzione artistica di questo momento musicale newyorkese, portando con sé lo spirito visionario, indipendente e profondamente contemporaneo che da anni lo contraddistingue.



Fiasconaro, con questa operazione, rinnova il proprio ruolo di mecenate contemporaneo, capace di connettere mondi diversi attraverso il filo comune della bellezza.

Un gesto simbolico che rafforza il legame tra la creatività siciliana e i linguaggi globali, tra un’azienda e un festival, entrambi fortemente radicati nel territorio castelbuonese e che ne interpretano l’anima siciliana in chiave innovativa.





