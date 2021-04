Zona rossa per diversi comuni madoniti incomprensibile. Protesta dei sindaci

L’istituzione della zona rossa per tutto il territorio della città metropolitana di Palermo ha fatto storcere il naso a diversi sindaci dei comuni madoniti. Uno su tutti il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina, dati alla mano, Lapunzina afferma che i numeri di diversi comuni del distretto non sono da zona rossa, chiedendo una tempestiva rettifica dell’Ordinanza del presidente Musumeci e un monitoraggio più attento e puntuale, che determini le soglie di attenzione in base ai parametri stabiliti dalla vigente normativa e limiti la dichiarazione di “zona rossa” esclusivamente al territorio dei Comuni nei quali si registra il superamento dei parametri stabiliti dalla vigente normativa.