Campagna di Primavera Telethon “Io per lei”  

“Mamma che buoni”

“Con dolcezza diamo forza alla ricerca”

La Campagna di Primavera “Io per Lei” di Fondazione Telethon, dedicata alle mamme è già partita con dolcezza … attraverso i biscotti a forma di cuore, della storica pasticceria genovese Grondona.

Dal 1990 Fondazione Telethon sostiene la migliore ricerca in Italia sulle malattie genetiche rare, senza fermarsi mai. Ogni giorno centinaia di volontari dedicano tempo e amore a raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare e centinaia di ricercatori si impegnano per offrire risposte, diagnosi e terapie che cambiano la vita, come nel caso della terapia genica.

Il 3 maggio Noi volontari Telethon siamo chiamati a scendere in piazza al fianco delle mamme, quelle mamme che sperano in una cura, in una migliore qualità di vita, ma anche a quelle che nate a loro volta con una patologia genetica, non rinunciano a diventare madri e rivendicano il diritto di poter un giorno essere madri.

Sono donne che nel silenzio delle lunghe giornate accanto ai propri figli riescono a moltiplicare affetto, energia, disponibilità e che istante dopo istante sono chiamate a reinventarsi, essendo ora assistenti e poter contare su una rete di solidarietà fatta di altre donne, altre mamme.

Noi della squadra di Telethon Castelbuono in concomitanza con tutte le piazze italiane, saremo presenti all’Auditorium Crucis, (Chiesa del Crocifisso – Corso Umberto) per far sentire ancora più forte la nostra voce, chiedendo a tutti di fare una scelta d’amore a sostegno delle mamme rare, attraverso i biscotti a forma di cuore.

I biscotti sono racchiusi in un’elegante scatola in latta, colorata, elegante e riutilizzabile, impreziosita da un’illustrazione esclusiva, in tre varianti di gusto: pasta frolla con gocce di cioccolato (scatola verde), cacao con gocce di cioccolato (scatola azzurra), integrale (scatola rosa) che sarà consegnata a fronte di una donazione minima di 15 euro. Oltre alle scatole di biscotti, saranno disponibili altri gadget per libere donazioni.

Ogni occasione è buona per donare cuore alla ricerca!

Vi aspettiamo con tutto il cuore 💓

Mariella Pitingaro

Responsabile Referente

Fondazione Telethon