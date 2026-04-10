Promozione anniversario: Il Lessico del Dialetto di Castelbuono a prezzo ridotto

In occasione dei venticinque anni dell’uscita del Lessico del Dialetto di Castelbuono, il Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, che lo ha pubblicato, effettua la promozione «venticinque anni, 25 euro» al fine di diffondere fra i castelbuonesi questo fondamentale lavoro di ricerca, relativo alla cultura dialettale e materiale di Castelbuono.

Il volume, firmato da Massimo Genchi e Gioacchino Cannizzaro, frutto di quindici anni di ricerca e di inchieste sul campo, supera le quattrocento pagine e contiene più di quattordicimila termini. è corredato da un’ampia fraseologia, che riflette completamente il parlato di Castelbuono, e da una consistente appendice grafica e fotografica.

A partire da oggi sarà possibile acquistare il volume al prezzo ridotto di € 25 (anziché al prezzo di catalogo di € 40) compilando il form qui sotto. È prevista sia la consegna brevi manu (secondo le indicazioni che vi verranno fornite dopo il pagamento) sia la spedizione in piego di libri con spese a carico del destinatario. Le modalità di pagamento da effettuare in favore del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani verranno comunicate con la mail di conferma.

Per ogni altra richiesta di chiarimento scrivete a info@castelbuonolive.com. Grazie.



ATTENZIONE:



dopo aver compilato il form riceverete un’email con le istruzioni per il pagamento. Se non dovesse arrivare, vi invitiamo a verificare anche la cartella Spam o Posta indesiderata.