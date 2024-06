A Cefalù il 1° Festival della Barzelletta

Immagine offerta da pixabay.com

L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo e l’Associazione Cefaludesi nel Mondo organizzano il 1° Festival della Barzelletta, che si terrà la sera del 2 agosto presso l’Hotel Tourist a Cefalù. L’evento, organizzato in occasione del raduno degli emigrati cefaludesi, promette di essere una serata ricca di risate e allegria. Per informazioni inviare un messaggio whatsapp al numero 3472975402 con la scritta “SI BARZELLETTE”.

Le dieci barzellette più belle, selezionate da una commissione di artisti, si sfideranno in una gara all’insegna del buonumore. La barzelletta più divertente della serata sarà premiata con un premio di 200 euro. Per partecipare, è necessario inviare la propria iscrizione via email a voce@musicaxuomo.it entro il 15 luglio, indicando nome, cognome, età, città di residenza e numero di telefonino. Alle generalità occorre allegare il testo scritto della barzelletta e una registrazione video della sua esecuzione, da inviare via WhatsApp al numero 3472975402. Ogni partecipante può inviare un massimo di tre barzellette.