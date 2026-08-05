A Pollina la XXXIX Sagra della Manna: tradizione, degustazioni e spettacoli il 13 agosto

Pollina si prepara a celebrare uno dei suoi appuntamenti più rappresentativi con la XXXIX edizione della Sagra della Manna, in programma giovedì 13 agosto 2026. La manifestazione, promossa dal Comune di Pollina in collaborazione con il Circolo Cacciatori Pollina, renderà omaggio a uno dei prodotti simbolo del territorio attraverso un ricco programma di eventi che unirà tradizione, cultura, gastronomia e spettacolo.

La giornata prenderà il via alle 17:30 da Piazza Maddalena, con la partenza del corteo dei Nobili accompagnato dai maestri sbandieratori e musici della Civitas Costantissima di Nicosia e dal gruppo folkloristico I Saracini di Finale.

Alle 19:00, al Teatro Pietra Rosa, spazio all’esibizione degli sbandieratori, dei musici e del gruppo folk, mentre alle 19:45, in Viale Alfredo Musotto, apriranno gli stand dedicati alle degustazioni.

La serata proseguirà alle 22:30, sempre al Teatro Pietra Rosa, con la Notte Bianca animata dalla Big Reunion, organizzata in collaborazione con l’associazione Polifemo Art.

Con un ticket di 3 euro sarà possibile degustare un menù composto da pasta al sugo con granella di manna e mandorle, panino con salsiccia e anguria. Saranno inoltre presenti stand dedicati a prodotti originali a base di manna, tra cui birra alla manna, gin alla manna e gelato artigianale alla manna, quest’ultimo disponibile presso il Bar Sant’Antonio.

Tra le iniziative collaterali, dal 10 al 13 agosto, sarà possibile partecipare alle visite guidate ai frassineti, con partenza alle ore 10:00, su prenotazione. Durante la manifestazione è prevista anche la distribuzione gratuita di campioni di manna cannolo e l’apertura del Museo della Manna, visitabile dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00.

La Sagra della Manna rappresenta ogni anno un’importante occasione per valorizzare un prodotto unico al mondo, profondamente legato all’identità di Pollina e del comprensorio madonita, richiamando visitatori interessati a conoscere le antiche tecniche di raccolta della manna e le numerose applicazioni gastronomiche di questo prezioso alimento naturale.

Per partecipare alle visite guidate ai frassineti è possibile prenotarsi tramite il gruppo WhatsApp indicato dall’organizzazione. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 380 7919126.