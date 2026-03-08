A proposito del carnevale strolico di Castelbuono

(Di Massimo Genchi) – Nelle settimane precedenti il carnevale 2026, è stata diffusa in maniera pomposa la sensazionale notizia dell’inserimento del nostro “tra i Carnevali Storici d’Italia con riconoscimento ufficiale del MiBACT, che ne attesta la rilevanza storica e culturale”. Il tutto, in quel ripetitivo lessico salvin-meloniano fatto di appartenenze e valori identitari.

Dunque, quello di Castelbuono, da quest’anno, sarebbe entrato a far parte del prestigioso novero dei Carnevali storici. La cosa fa piacere. Ma ci sono alcuni innocenti e spontanei rilievi da muovere.

Per esempio, quando l’assessore al divertimento, con tono costruito e parola pastosa, afferma che le nostre tradizioni di carnevale “addirittura risalgono al Millecinquecento”, a quali documenti si riferisce? Giorni dopo, però, smaltita l’eccitazione per quella auto-intervista, l’assessore si corregge: “le prime testimonianze documentate risalirebbero al 1582, a conferma di una tradizione già viva e profondamente radicata nella vita sociale del nostro paese”. Anche qui: quali sono i documenti che gli permettono di dire ciò? Non per dubitare di ciò che l’assessore asserisce, per carità, ma giusto per saperlo. O, anche, per curiosità.

Così, quando afferma di avere ritrovato tracce del nostro carnevale intorno al 1800, nel quale “emergono ulteriori riferimenti che raccontano un Carnevale sempre più centrale nei momenti di aggregazione popolare”, sarebbe gradito che l’assessore precisasse in quali fonti da lui consultate si possono leggere i racconti di un carnevale così centrale e aggregante. No, non è per fare sterile polemica ma è solo un particolare interesse per quei documenti che l’assessore dice di avere consultato.

Infine, si arriva al Novecento, il secolo breve, che per il nostro assessore al divertimento è, più che altro, il secolo degli svarioni. In quanto, in un primo momento garantisce che “dal 1912 ad oggi è dimostrabile che ogni anno si è festeggiato il carnevale a Castelbuono” ma commette due errori in un solo rigo. Infatti, il 1912, giorni dopo il trionfale proclama, slitta al 1921 mentre ribadisce, sbagliando, che, a partire da quell’anno, “la manifestazione risulta documentata con regolarità”.

Ora, è possibile che il nostro assessore al divertimento parli confortato dai documenti ma, nell’attesa che li divulghi, io pur dal mio ruolo di novizio sull’argomento, mi permetto di fare osservare che, diversamente da ciò che afferma l’assessore, la manifestazione subì tante interruzioni. Per esempio, a cavallo degli anni Cinquanta, durante i lavori di demolizione del seicentesco teatro e la costruzione delle Fontanelle, poi dal 1966 al 1971, ancora, dal 1984, dopo la chiusura delle Fontanelle, e infine dal 1991 al 1999. Anche se nel frattempo, a partire dalla fine degli anni Ottanta – non ottant’anni fa, assessore!!!!!! Ma che dice? – cominciarono le prime sfilate di carri.

In ordine al veglione, qui mi preme ricordare che nel 1999 la manifestazione rinacque, dopo dieci anni di coma, grazie alla presenza e all’impegno degli Amici di Bertoldo, dei Niputi da zza Cicca e, anche se a qualcuno dispiace sentirlo, del Gruppo 2001. Questi gruppi riaccesero la fiamma che, prima loro stessi, e oggi altri, hanno contribuito ad alimentare. Quindi, assessore, direi discontinuità a tutto spiano, senza contare quella dei due periodi bellici. Altro che regolarità!

Carnevale senza veglione però non significa carnevale senza festeggiamenti perché qualche piccolo sfottò per le case, dove si ballava, magari lo si rappresentava e in ogni caso ci si vestiva in maschera e si girava per i numerosi punti in cui si teneva u sùonu. Ma non è sicuramente questo che rende storico un carnevale.

Ora, al di là del fatto che il nostro carnevale sia da considerare storico o meno, ci sarebbe preliminarmente da capire, cosa debba intendersi per storico. Perché se storico ha lo stesso senso che si dà solitamente a certe sagre di questo paese, a certe manifestazioni artificiali e artificiose, siamo proprio lontani dall’aggettivo storico preso in senso serio. Così come quando si qualifica come storico un gruppo di satira che si esibisce da pochissimi anni.

La cosa che maggiormente incuriosisce, però, è questo Club dei Carnevali Storici d’Italia del quale il nostro carnevale da quest’anno sarebbe entrato a far parte. Pare di capire che debba trattarsi di una specie di Rock and Roll of fame della musica o di Hollywood Boulevard del cinema. Invece, le cose sembrano stare in maniera completamente diversa.

Intanto, il MiBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), che avrebbe conferito il riconoscimento ufficiale al nostro strolico carnevale, risulta defunto dal 26 febbraio 2021. Già fici cinc’anni, mischinu! Da quella data si è trasformato in MiC (Ministero della Cultura). Ciò, solamente per la precisione, si capisce, ma anche per dire del rigore scientifico utilizzato dai nostri amministratori, insuperati professionisti del cut and paste, taglia e incolla.

Ma la cosa bella è che questa sorta di entrata trionfale nella hall del Carnival of fame nazionale altro non sarebbe che un semplice finanziamento ministeriale ottenuto dal Comune per avere presentato un progetto relativo a un bando teso a sostenere la vitalità dei carnevali. Dalla graduatoria stilata dal Ministero, emerge che il Comune di Castelbuono si è piazzato in posizione utile per ottenere il finanziamento, sebbene all’ultimo posto, ex aequo con tanti altri paesi.

Per dare l’idea di cosa si parla, anche se sono stati finanziati progetti a sostegno dei carnevali di Viareggio, Acireale, Putignano, mancano in quella graduatoria il carnevale di Venezia, Cento, il famoso carnevale valdostano di Pont Saint Martin, nonché il carnevale più antico d’Italia, quello di Foiano, documentato fino dal 1539, e neppure quello di Termini Imerese. In compenso c’è quello, certamente storico, di Mezzojuso, con tutto il rispetto. Quindi, sicuramente non è la storicità che è stata valutata e premiata. Diciamo le cose come stanno.

Per capirci, l’anno prossimo uscirà di nuovo il bando, si rifaranno le domande e le graduatorie per stabilire chi accederà e chi no ai finanziamenti. Esserci riusciti quest’anno non significa avere avuto definitivamente l’accesso nel novero dei carnevali storici, club che peraltro non risulta esistere.

Dunque, gentile assessore al divertimento, al di là della pompa, della propaganda e delle smargiassate, sarebbe il caso di chiamare le cose con il loro giusto nome e separare la realtà dai sogni a occhi aperti, lasciando la grandeur ai francesi, che peraltro se la possono permettere.